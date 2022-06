La messagerie chinoise WeChat interdit les comptes liés aux cryptomonnaies

WeChat met à jour ses règles d'utilisation

L'application WeChat, qui compte près d'un milliard d'utilisateurs, compte limiter, voire interdire, les comptes impliqués dans les cryptomonnaies.

En effet, suite à la mise à jour de ses conditions d'utilisation, l'application mobile chinoise qualifie les activités sur actifs numériques comme des « opérations commerciales illégales ».

Ainsi, cette règle vise les comptes appartenant aux plateformes d'échange, et aux personnes mettant en avant des informations, des services, ou encore le trading de cryptomonnaies. De plus, celle-ci s'étendrait également aux tokens non fongibles (NFTs).

Suite à cette décision, WeChat indique :

« En cas de violations constatées, l'utilisateur aura un droit de rectification dans un délai donné. Par ailleurs, et selon la gravité de celles-ci, le compte verra ses fonctions restreintes ou bloquées. »

La relation de la Chine avec les cryptomonnaies

Les cryptomonnaies font l'objet de plusieurs restrictions par le gouvernement chinois. En effet, La Banque centrale de Chine (PBoC) a réitéré plusieurs fois son positionnement hostile sur ce sujet.

Dans cette hostilité, la Chine a rendu indisponible l'accès à 3 sites d'ampleur du secteur, à savoir : CoinMarketCap, CoinGecko et Trading View.

Outre les cryptomonnaies, la Chine va également réguler le metaverse pour prévenir ces dérives.

Malgré tout, Pékin compte créer son propre univers et son Yuan spécifique pour y appliquer ses propres règles.

