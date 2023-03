Le wallet omni-chain Reunit est maintenant disponible en version bêta

Reunit, le premier portefeuille omni-chain permettant de transférer ou d'échanger simultanément des tokens de différentes blockchains dans une seule et même transaction, est désormais accessible à tous en version bêta. En parallèle, la vente publique du token REUNI vient de débuter, ce dernier jouera un rôle dans la gouvernance du portefeuille et offrira de nombreux avantages à ses détenteurs.

Cet article est écrit en partenariat avec Reunit (en savoir plus)

Reunit est désormais accessible à tous

Reunit, le 1er véritable portefeuille omni-chain, permet de transférer ou d'échanger simultanément des tokens de différentes blockchains dans une seule et même transaction, à destination de n'importe quelle autre blockchain.

Naïm Boubziz, un développeur blockchain ayant participé au développement du DEX SushiSwap ainsi qu'aux protocoles LayerZero et Stargate Finance, est à l'origine de cette idée de création d'un tel portefeuille. Pour toutes ses opérations cross-chain, Reunit s'appuie d'ailleurs sur ces technologies.

💡 Vous souhaitez en savoir plus sur le fonctionnement de Reunit ? Voici notre présentation complète du wallet Reunit

Afin de tester les fonctionnalités de Reunit, la phase 1 de la bêta du portefeuille est d'ores et déjà accessible sur les navigateurs Chrome et Firefox.

Il s'agit d'une étape indispensable dans le processus de vérification des bugs de l'application. Ainsi, seules les fonctions critiques sont activées, notamment le transfert de tokens cross-chain et l'importation de tokens, entre autres. Cette phase 1 de la bête permet également de collecter un maximum de commentaires sur l'interface de l'application et l'expérience utilisateur.

Aperçu de l'interface du wallet Reunit

Quant à la phase 2 de la bêta, celle-ci est prévu pour la fin du mois d'avril. C'est lors de cette phase que les utilisateurs pourront pleinement utiliser le wallet Reunit en se connectant à n'importe quelle application décentralisée grâce à WalletConnect.

Par ailleurs, afin de garantir la rapidité et la priorité de ses transactions, Reunit a conclu un partenariat exclusif avec la plateforme Alchemy et a rejoint la Certified Infrastructure Alliance. Ainsi, Reunit utilisera exclusivement les services et l'infrastructure d'Alchemy pour accéder aux réseaux Ethereum, Arbitrum, Optimism et Polygon.

Le 1er wallet omni-chain ⛓️ Vente publique du token REUNI le 29 février 🌐

Investir dans les crypto-monnaies est risqué ( en savoir plus

La vente publique du token REUNI débute

Après une présale du token REUNI clôturée en 8 heures et ayant permis de récolter 1,1 million de dollars, une vente publique est organisée dès ce 29 mars à partir de 00h00.

Lors de cette nouvelle vente, 1 million de tokens REUNI seront disponibles au prix de 2 $, sachant que le listing de ce dernier est prévu à 3 $ à une date ultérieure.

Le 1er wallet omni-chain ⛓️ Vente publique du token REUNI le 29 février 🌐

Investir dans les crypto-monnaies est risqué ( en savoir plus

Le token REUNI est au cœur de l'écosystème du portefeuille Reunit. Dans un premier temps, le REUNI remplira la fonction de token de gouvernance. Ainsi, les détenteurs de REUNI pourront influencer le développement du portefeuille en devenant membres de l'organisation autonome décentralisée (DAO) du projet.

À plus long terme, il est prévu que les détenteurs de tokens REUNI bénéficient d'avantages tels que le remboursement d'une partie des frais de gas ou une participation de 50% aux frais générés par le dApp Store de Reunit.

🐦 Suivez les actualités du portefeuille Reunit sur Twitter

Transparence financière : Nous informons nos lecteurs que l'entreprise Cryptoast SAS et des dirigeants et salariés de l'entreprise Cryptoast SAS ont participé à la levée de fonds de ce projet ou ont pris des participations dans l'entreprise derrière ce projet.

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.