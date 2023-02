Reunit, le portefeuille omni-chain qui révolutionne les transactions entre les blockchains

Reunit est un portefeuille novateur qui présente une fonctionnalité unique en son genre : le transfert omni-chain. Cela signifie que les utilisateurs peuvent transférer simultanément des cryptomonnaies de différentes blockchains en une seule transaction et en direction de n'importe quelle autre blockchain. Pour le lancement de sa version bêta, Reunit prévoit un airdrop ainsi qu'une prévente de son token REUNI. Comment y participer ?

Qu'est-ce que Reunit et quelle est sa particularité ?

Reunit se présente comme le 1er portefeuille omni-chain. Concrètement, cela signifie qu'un utilisateur peut transférer ou échanger simultanément des tokens de plusieurs blockchains en même temps, le tout dans la même transaction et en direction de n'importe quelle autre blockchain.

L'idée de créer un tel wallet vient de Naïm Boubziz, un développeur blockchain ayant contribué au développement du DEX SushiSwap et des protocoles LayerZero et Stargate Finance.

D'ailleurs, Reunit ne pourrait exister sans la révolution initiée par LayerZero et Stargate Finance. Basé sur LayerZero, Stargate Finance permet en effet de transférer des tokens ERC-20 d'une blockchain à l'autre de manière décentralisée avec des frais réduits. C'est sur cette technologie que se base Reunit pour toutes ses opérations cross-chain.

Prenons un exemple très simple pour illustrer l'intérêt de cette fonctionnalité. Supposons qu'un utilisateur détient 1 000 USDC répartis entre plusieurs blockchains, à savoir Ethereum, Polygon et Avalanche.

Il dispose donc d'un pouvoir d'achat global de 1 000 USDC, mais ne peut pas interagir avec la totalité de ses fonds en une seule et même transaction. S'il souhaite par exemple placer ses USDC en staking sur un protocole de la finance décentralisée (DeFi), il devra alors à minima exécuter 3 transactions, lesquelles engendreront des frais. C'est ici que le wallet Reunit change la donne et permet à l'utilisateur d'utiliser l'intégralité de ses fonds en une seule transaction.

Le 1er wallet omni-chain ⛓️ Prévente du token le 28 février 🌐

Investir dans les crypto-monnaies est risqué ( en savoir plus

Cette fonctionnalité unique de Reunit a des répercussions profondes, tant pour les applications décentralisées (dApps) que pour les utilisateurs :

pour les dApps : davantage de liquidités, volumes, transactions et possibilité d'attirer les utilisateurs d'autres blockchains sont pour autant se rendre compatibles avec celles-ci. Pour remplir au mieux cet objectif, un dApp Store sera accessible directement depuis Reunit ;

: davantage de liquidités, volumes, transactions et possibilité d'attirer les utilisateurs d'autres blockchains sont pour autant se rendre compatibles avec celles-ci. Pour remplir au mieux cet objectif, un dApp Store sera accessible directement depuis Reunit ; pour les utilisateurs : une économie importante sur les frais de transactions et la possibilité d'utiliser des applications initialement réservées à d'autres blockchains.

Aperçu de l'interface de Reunit

Le portefeuille Reunit dispose de son propre token, le REUNI. Initialement voué à jouer un rôle dans la gouvernance de Reunit, les utilités de ce token se multiplieront au fil du temps. Davantage de détails sur les rôles et les Tokenomics du REUNI sont précisés dans la suite de cet article.

Pour le lancement de sa version bêta, une prévente du token REUNI est organisée le 28 février.

👉 Vous pouvez participer à la prévente des tokens REUNI depuis cette page dédiée

Les plus soucieux du respect de leur vie privée seront ravis de savoir que Reunit ne conserve ni les logs de connexion de ses utilisateurs (adresse IP, empreinte numérique, date de connexion, adresse du portefeuille, etc.) ni le contenu des diverses requêtes et des transactions.

Il convient également de préciser que les transferts de cryptomonnaies d'un utilisateur de Reunit à un autre n'entraînent pas de frais autres que ceux appliqués par la blockchain native sélectionnée et les frais d'utilisation de Stargate.

Pour proposer une telle innovation, le portefeuille Reunit utilise son propre noeud RPC, lui-même connecté à toutes les blockchains que Reunit prend en charge.

Voici comment cela fonctionne en prenant l'exemple d'Uniswap et de la prise en compte du solde d'USDC sur le portefeuille.

Reunit utilise WalletConnect pour établir une connexion avec Uniswap ; Reunit injecte ensuite son propre nœud RPC ; Lorsqu'Uniswap interroge le solde USDC d'une adresse, le nœud RPC personnalisé de Reunit le comprend et envoie une requête à chacune des blockchains, afin de retourner le solde cumulé d'USDC disponible pour Uniswap ; Enfin, lorsqu'Uniswap initie par un exemple un swap comprenant de l'USDC, Reunit va : Détecter sur quel réseau la transaction doit être exécutée ;

Décoder la transaction ;

Si le solde nécessaire est disponible sur le réseau, la transaction est exécutée ; i. Sinon, Reunit vérifie le solde disponible sur toutes les autres blockchains ; ii. Reunit transfère les fonds des autres blockchains vers la blockchain où la transaction doit être exécutée ; iii. Une fois que le solde est disponible, la transaction est exécutée.



Fonctionnement de l'architecture de Reunit

Le 1er wallet omni-chain ⛓️ Prévente du token le 28 février 🌐

Investir dans les crypto-monnaies est risqué ( en savoir plus

Rôles et Tokenomics du token REUNI

Quels sont les rôles du token REUNI ?

L'écosystème du portefeuille Reunit s'articule autour de son token, le REUNI. Dans un premier temps, le REUNI jouera le rôle d'un token de gouvernance. Les détenteurs de REUNI auront la possibilité d'influencer le développement du portefeuille et devenant membre de l'organisation autonome décentralisée (DAO) du projet.

Sur le plus long terme, il est prévu que les détenteurs de tokens REUNI obtiennent des avantages, comme le remboursement d'une partie des frais de gas ou encore se partager 50 % des frais générés par le dApp Store de Reunit.

Quels sont les Tokenomics du REUNI ?

Au total, 10 millions de tokens REUNI seront émis. Voici comment sera réalisée l'émission de ces tokens dans le temps :

Prévente : 1 million de REUNI à 1 $ :

50% sans lockup ;

50% avec blocage de 6 mois.

Vente : 1 million de REUNI à 2 $ :

75% sans lockup ;

25% avec blocage de 3 mois.

Airdrop : 2 millions de REUNI aux détenteurs de tokens STG, veSTG et aaSTG :

25% sans blocage ;

75% avec 9 mois de blocage.

D'ailleurs, la communauté de Stargate Finance est actuellement appelée à voter pour décider des conditions à appliquer de cet airdrop. À l'heure de l'écriture de ces lignes, plus de 9 000 personnes ont déjà participé à ce vote.

Les 6 millions de tokens REUNI restants seront émis à hauteur de 250 000 unités par mois. Ainsi, tous les tokens REUNI seront mis en circulation au bout de 2 ans.

Voici dans quelles proportions seront distribués ces 6 millions de tokens :

33% pour fournir de la liquidité sur les DEX Uniswap et PancakeSwap ainsi que sur plusieurs plateformes centralisées ;

33% pour fournir des liquidités afin que le REUNI puisse être utilisé directement via le protocole Stargate ;

34% pour assurer le développement de Reunit sur le long terme.

L'allocation des tokens REUNIT

👉 Vous pouvez d'ailleurs participer à la prévente des tokens REUNI depuis cette page dédiée

Les prochaines étapes pour Reunit

Sur le court terme

1ère étape du lancement du wallet Reunit, la prévente de son token REUNI. Celle-ci débutera le 28 février prochain. Une version bêta du portefeuille sera disponible peu après. Ensuite, la vente publique du token aura lieu à la fin du mois de mars. Viendra ensuite l'airdrop pour les détenteurs de tokens STG et veSTG et aaSTG, lequel aura lieu le 29 mars.

Sur le long terme

Voici quelques-unes des fonctionnalités qui rejoindront l'écosystème Reunit au cours de l'année 2023.

dApp Store

N'importe quelle application décentralisée aura la possibilité d'être référencée au sein du dApp Store de Reunit. Pour ce faire, les dApps devront détenir un certain montant de tokens REUNI et les placer en staking.

Grâce à ce dApp Store, les applications décentralisées auront ainsi la possibilité de se forger une communauté d'utilisateurs qui utilisent d'autres blockchains que la leur. De plus, chaque transaction effectuée via le dApp Store engendrera des frais de 0,1 %, dont la moitié sera redistribuée aux utilisateurs qui stackeront du REUNI.

Version mobile

Une version mobile sera développée et disponible sur iOS et Android.

Remboursement des frais de gas

Le token REUNI pourra être utilisé pour rembourser une partie des frais de transactions des utilisateurs.

Compatibilité avec Ledger et autres portefeuilles

Une fois la version bêta de Reunit en ligne, l'équipe se penchera sur sa compatibilité avec des portefeuilles matériels comme ceux de Ledger. Cela permettra d'ajouter une couche de sécurité supplémentaire.

Le 1er wallet omni-chain ⛓️ Prévente du token le 28 février 🌐

Investir dans les crypto-monnaies est risqué ( en savoir plus

Transparence financière : Nous informons nos lecteurs que l'entreprise Cryptoast SAS et des dirigeants et salariés de l'entreprise Cryptoast SAS ont participé à la levée de fonds de ce projet ou ont pris des participations dans l'entreprise derrière ce projet.

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.