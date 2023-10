Il vole 4,4 millions de $ de cryptomonnaies grâce à une fuite d’un gestionnaire de mot de passe

Les gestionnaires de mots de passe sont probablement le meilleur compromis grand public d’un point de vue confort/sécurité lorsqu’il s’agit de générer et de stocker de nombreux identifiants pour les différents sites Web avec lesquels nous interagissons. Néanmoins, leur utilisation peut avoir quelques limites en matière de cryptomonnaies.

Cela est notamment le cas lorsque l’un d’eux fait face à une fuite de données, comme cela s'était produit l’année dernière avec le hack de LastPast.

Au moment des faits, un investisseur avait justement reporté des pertes sur des wallets dont les seed phrases étaient stockées dans le coffre-fort de l’application.

Ce n’est pas d’ailleurs pas le seul, car en fin de semaine dernière, l’enquêteur on-chain ZachXBT et Taylor Monahan ont identifié plus de 80 adresses compromises pour 4,4 millions de dollars volés à plus de 25 victimes, sur la seule journée du 25 octobre.

Ils considèrent justement que ce hack est une conséquence de la fuite de données de LastPass en décembre 2022 :

Just on October 25, 2023 alone another ~$4.4M was drained from 25+ victims as a result of the LastPass hack.

Cannot stress this enough, if you believe you may have ever stored your seed phrase or keys in LastPass migrate your crypto assets immediately. pic.twitter.com/26HsxrlnCb

— ZachXBT (@zachxbt) October 27, 2023