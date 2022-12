Le hack de LastPass mettrait certains portefeuilles de cryptomonnaies en grave danger

Jeudi dernier, les équipes du gestionnaire de mots de passe LastPass ont informé qu’un hacker avait eu accès à des données sensibles, compromises lors d’une fuite qui a eu lieu le 25 août dernier :

Un gestionnaire de mots de passe permet, comme son nom l’indique, de stocker l’ensemble de ses mots de passe, et d’en générer facilement des nouveaux hautement sécurisés. La base de données de LastPass, victime de hack, comporte les informations personnelles des clients stockées sur leur coffre-fort. Ledit coffre-fort pouvant contenir toutes sortes de données, comme des documents d’identités ou des clés privées de portefeuilles cryptomonnaies, ces données sont donc aujourd’hui sujettes à des fuites.

Comme les coffres-forts sont sécurisés par des mots de passe qui ne sont pas stockés par LastPass, la société précise que les données qu’ils contiennent restent malgré tout soi-disant sécurisées, tant que le mot de passe n’est pas trouvé.

Pourtant, un investisseur estime que LastPass omettrait de dévoiler toute l’ampleur de la situation, car quatre de ses portefeuilles secondaires, dont il stockait la « seed phrase » sur l’application, ont été vidés :

I think the situation at @LastPass may be worse than they are letting on.

On Sunday the 18th, four of my wallets were compromised. The losses are not significant.

Their seeds were kept, encrypted, in my lastpass vault, behind a 16 character password using all character types.

— path.eth 🛡️ (@Cryptopathic) December 23, 2022