Vitalik Buterin a vendu 43 millions de dollars d'ETH en février

Le cours de l'Ether (ETH) plonge, mais Vitalik Buterin vend. Le cocréateur d'Ethereum a cédé d'importantes sommes ce mois. Si ces ventes étaient prévues, cela alimente quand même un narratif maussade pour la seconde cryptomonnaie.

Vitalik Buterin vend des dizaines de millions de dollars d'ETH

Le cocréateur d'Ethereum avait annoncé qu'il souhaitait vendre 17 000 ETH environ pour financer des projets centrés sur la vie privée. C'est chose faite : il s'est débarrassé de cette somme par petites touches, essayant de minimiser l'impact sur le marché.

Les ventes ont été effectuées sur la plateforme d'échange décentralisée CoW Protocol. Si elles étaient prévues par Vitalik Buterin, elles restent notables dans le contexte actuel. Le cours de l'ETH a en effet perdu 25% depuis le début du mois et 39% depuis le début de l'année. La symbolique est donc plutôt négative.

Cela souligne aussi les préoccupations actuelles de Vitalik Buterin. Figure de proue d'Ethereum, il souhaite revenir à un idéal plus « cypherpunk », avec davantage d'anonymat. Il s'est par ailleurs positionné récemment contre certains axes de développement du réseau :

J’essaie de faire quelque chose d’encore plus ambitieux : créer un « Ethereum moins moche, fondé sur des principes cypherpunk » comme une surcouche (bolt-on) du système actuel.

C'est une évolution pour le cocréateur d'Ethereum, à l'heure où les cryptomonnaies semblent se scinder entre projets décentralisés et anonymes d'une part et entreprises plus classiques, mais aussi plus régulées de l'autre.

Source : Vitalik Buterin via X

