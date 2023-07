Vitalik Buterin dubitatif sur le Worldcoin (WLD) – Quels sont les problèmes du token de Sam Altman ?

Vitalik Buterin, le fondateur d'Ethereum, a exprimé ses préoccupations concernant le Worldcoin (WLD), la nouvelle cryptomonnaie lancée par Sam Altman. Selon lui, le fonctionnement de la « Proof-of-Personhood » (PoP) du Worldcoin présente des défauts majeurs en matière de vie privée, d'accessibilité, de centralisation et de sécurité.

Vitalik s'exprime à propos du Worldcoin

Nous le rapportions ce matin dans nos colonnes, le Worldcoin (WLD), la cryptomonnaie controversée de Sam Altman, le PDG d'Open AI, est officiellement lancée sur le marché. Affichant d'ores et déjà la somme mirobolante de 25 milliards de dollars de capitalisation de marché diluée (FDV), le WLD sème toutefois la controverse avec son fonctionnement parfois qualifié de dystopique.

Ce projet loin d'être anodin, qui propose de scanner l'iris moyennant rémunération, a suscité une réponse de Vitalik Buterin, le fondateur d'Ethereum (ETH), qui a publié un billet de blog visant à expliquer ce qui, selon lui, pose actuellement problème dans la « Proof-of-Personhood » (PoP) du Worldcoin.

What do I think about biometric proof of personhood?https://t.co/yozo1buW24 — vitalik.eth (@VitalikButerin) July 24, 2023

Dans les grandes lignes, Vitalik Buterin affirme qu'il est vital qu'un système d'identité numérique décentralisé soit mis en place afin, notamment, de lutter contre « le spam et la concentration du pouvoir » et parce qu'il s'agit là d'une méthode qui « évite la dépendance à l'égard d'autorités centralisées et qui révèle le minimum d'informations possible ».

Il ajoute qu'au-delà des objectifs fixés par Worldcoin, la PoP pourrait aussi s'avérer utile pour la distribution d'airdrops, pour voter au sein d'organisations autonomes décentralisées (DAO), ou encore comme alternative aux captchas, entre autres.

Toutefois, en l'état actuel des choses, Vitalik affirme que la solution proposée par Worldcoin présente 4 défauts majeurs portant sur la protection de la vie privée, l'accessibilité, la centralisation et la sécurité.

👉 Sur le même sujet – Le TOP 5 des cryptomonnaies du domaine de l’Intelligence artificielle (IA)

Acheter des cryptos sur eToro

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

Quels sont les dangers actuels avec la PoP ?

Tout d'abord, concernant la vie privée : selon Vitalik Buterin, si quelqu'un est en mesure de scanner votre iris - comme l'Orb de Worldcoin -, alors il pourrait le comparer à une base de données afin de voir si vous bénéficiez déjà d'un « World ID » et potentiellement vous soutirer des informations privées.

Deuxièmement, Vitalik évoque le problème d'accessibilité de Worldcoin. En l'état actuel des choses, il est nécessaire de passer un scan rétinien auprès d'un dispositif « Orb », ce qui limite de facto l'accès à ce système.

Concernant la centralisation, Vitalik écrit que l'Orb est un dispositif matériel dont personne ne connaît la structure hormis son fabricant. Ce faisant, rien ne permet d'affirmer avec certitude que Worldcoin ne comporte pas de « porte dérobée » ou de faille.

Concernant la sécurité enfin, le fondateur d'Ethereum explique qu'un individu pourrait se retrouver contraint de scanner son iris sous la menace, ou encore qu'il pourrait être possible de réaliser de faux World ID en se servant d'une imprimante 3D, par exemple.

Selon lui, le système idéal serait basé à la fois sur les social graphs, les techniques biométriques générales et les techniques biométriques matérielles spécialisées, chacune de ces méthodes présentant ses propres avantages et ses propres lacunes, mais fonctionnelles si combinées :

Pour terminer, Vitalik affirme de nouveau qu'un système basé sur la PoP doit voir le jour, mais qu'il s'agit bel et bien là d'un grand défi qui devrait prendre « des années » avant d'être résolu :

« Le problème de la création d'un système de preuve d'identité efficace et fiable, en particulier entre les mains de personnes éloignées de la communauté cryptographique existante, semble être un véritable défi. Je n'envie absolument pas les personnes qui s'attellent à cette tâche, et il faudra probablement des années pour trouver une formule qui fonctionne. [...] J'ai hâte de voir des progrès sur tous les types de preuves d'identité, et j'espère que les différentes approches finiront par s'unir en un tout cohérent. »

👉 Dans l'actualité - Un altcoin bondit de +1 500% suite au rebranding de Twitter – Est-ce le nouveau Dogecoin (DOGE) ?

Confus et dépassé par les cryptomonnaies ? 🤔 Décelez les opportunités et prenez des décisions d'investissement éclairées 🔎

Source : Blog

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.