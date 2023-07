Lancement du Worldcoin (WLD), le token controversé du PDG d'OpenAI

La controversée cryptomonnaie de Sam Altman, le PDG d’OpenAI, sort aujourd’hui. S’agira-t-il d’une révolution à l’instar de ChatGPT, ou est-elle destinée à tomber dans l’oubli ? On fait le point sur le projet.

Le Worldcoin (WLD) est lancé aujourd’hui

Comme nous vous l’expliquions dans notre présentation du projet Worldcoin, le token WLD soutient avant tout un réseau d’identité et financier. Ce que cela veut dire, c’est qu’il est destiné à identifier de manière fiable les utilisateurs de réseaux, afin de favoriser l’intégration financière du plus grand nombre. Le projet mêle blockchain, intelligence artificielle et biométrique et se propose de devenir un des piliers du Web de demain.

👉 Pour en apprendre plus – Qu’est-ce que l’identité numérique décentralisée ?

Pour accéder à ce réseau de paiement, les utilisateurs devront se soumettre à un scan rétinien, afin d’avoir une empreinte numérique fiable et empêcher la création de faux comptes. C’est un des points qui sont souvent critiqués par les détracteurs de Worldcoin. L’utilisation de données biométriques pour accéder à des services financiers est en effet jugée comme dystopique par certains.

Une fois leur iris scanné, les utilisateurs recevront un « World ID », c’est-à-dire un passeport numérique, ainsi que de la cryptomonnaie : les fameux tokens de Worldcoin, ou WLD. C’est une autre des critiques faites au projet, qui joue sur l’appât du gain pour collecter des données d’identification biométriques… Notamment dans les pays pauvres, en particulier en Afrique et en Asie. Par ailleurs, l’utilité réelle du WLD reste peu claire : il joue son rôle d’appât, mais on ne sait pas comment il est censé soutenir l’économie mise en place par la plateforme.

👉 A lire sur le même sujet – Le TOP 5 des cryptomonnaies du domaine de l’Intelligence artificielle (IA)

Le WLD aura-t-il le succès escompté ?

Reste que le titanesque projet de Sam Altman est en cours de lancement, et que le Worldcoin est disponible dès aujourd’hui. Il sera listé sur Binance dans les prochaines heures. Les paires de trading ouvertes initialement sont les suivantes :WLD/BTC et WLD/USDT. Fait notable : le WLD ne sera pas distribué aux États-Unis, à cause des incertitudes actuelles entourant la réglementation des cryptomonnaies.

Il faudra bien sûr attendre quelques heures ou quelques jours pour voir où se stabilisera le cours du WLD. Actuellement, CoinGecko estime son cours aux alentours de 2.53 dollars. Au-delà de l’annonce du jour, peu d’informations ont été données sur le lancement, ou le calendrier de délivrance des tokens. Tout au plus sait-on que 10 milliards de WLD seront à terme proposés.

Ce nouveau projet du créateur de ChatGPT montre en tout cas bien l’appétence qui existe pour les technologies à la croisée de l’intelligence artificielle et de la blockchain. Worldcoin deviendra-t-il alors l’outil de libération financière qu’il souhaite être ? Il faudra d’abord que l’utilité réelle du WLD, ainsi que son fonctionnement, soient clarifiés.

Source : Worldcoin.org

Image : TechCrunch via Wikimédia Commons (CC BY 2.0)

