Vitalik Buterin dévoile sa vision pour intégrer l'IA à Ethereum – Récap crypto de la nuit du 9 au 10 février 2026

Une nuit marquée par les déclarations du gouverneur Waller sur la volatilité du marché crypto, la vision d’Ethereum intégrant l’IA présentée par Vitalik Buterin, et plusieurs annonces d’envergure autour des mineurs, des ETF et de Binance.

Ethereum : Vitalik Buterin dévoile une vision intégrant l’IA

Vitalik Buterin a présenté une version mise à jour de sa vision d’Ethereum en y intégrant l’intelligence artificielle, articulée autour de quatre axes majeurs. Cette orientation s’inscrit dans un débat sur la pertinence des layers 2 et aborde les enjeux techniques du réseau face au risque quantique et à l’évolution des stablecoins décentralisés.

Acheter facilement la crypto Ethereum avec eToro

Publicité – Investir dans les cryptomonnaies est risqué et ne convient pas à tout le monde - Vous pourriez perdre la totalité de votre investissement. Comprenez les risques ici

Waller relativise la volatilité du marché crypto

Le gouverneur de la Réserve fédérale, Waller, a réaffirmé que les baisses du marché crypto « se sont déjà produites » et que les gros krachs étaient normaux. Il a également estimé que l’optimisme observé durant l’ère Trump s’essoufflait, évoquant des ajustements de risque institutionnels et une incertitude réglementaire accrue. Cette période de volatilité s’est traduite début février par 2,7 milliards de dollars de liquidations, avec un Bitcoin frôlant les 60 000 dollars.

Coinbase et la tokenisation mondiale

Brian Armstrong, PDG de Coinbase, a déclaré que la crypto et la tokenisation pouvaient égaliser les chances de création de richesse à l’échelle mondiale. Cette vision accompagne l’essor institutionnel de la tokenisation, avec des acteurs comme Goldman Sachs, la BNY ou encore les Bermudes, qui envisagent une économie entièrement on-chain aux côtés de Coinbase et Circle.

Backpack Exchange atteint la valorisation du milliard de dollars

Axios a révélé que Backpack Exchange avait levé des fonds sur une valorisation d’un milliard de dollars. Son fondateur Armani Ferrante a précisé qu’aucune richesse issue du token ne serait distribuée aux fondateurs, employés ou investisseurs avant que le produit n’atteigne sa « vitesse d’évasion », afin d’éviter tout dumping sur le retail.

Binance et la domination du stablecoin USD1

Forbes rapporte que Binance détient environ 87 % de la circulation du USD1, le stablecoin lié à la famille Trump, marquant la plus forte concentration pour un stablecoin majeur sur une seule plateforme. Ce dernier sert désormais de collatéral principal pour le Binance-Peg BUSD, tandis que Binance renforce sa présence mondiale via une licence obtenue auprès de l’ADGM.

👉 Top 5 des stablecoins crypto adossés au dollar américain

Les ETF crypto enregistrent des afflux contrastés

Les ETF spot Bitcoin, Ethereum et XRP ont connu le 9 février des entrées nettes respectives de 145 millions, 57,05 millions et 6,31 millions de dollars, tandis que les ETF spot Solana ont affiché des sorties de 14 500 dollars. Ces mouvements interviennent dans un contexte de volatilité accentuée sur le marché.

La SEC veut relancer les IPO

Le président de la SEC, Paul Atkins, a présenté un plan pour redynamiser le marché des IPO en simplifiant les obligations de divulgation et en réformant les litiges. Cette initiative s’inscrit dans l’essor des IPO crypto en 2026, illustré par BitGo et les mesures de régulation favorisant l’intégration de la crypto dans les retraites 401(k).

Suivez les actualités crypto en temps réel sur notre groupe Telegram

Publicité

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.