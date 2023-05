Vitalik Buterin alerte sur les dangers de surcharger le consensus d’Ethereum

Ces derniers jours, Vitalik Buterin a souligné plusieurs risques quant au fait de « surcharger » le consensus d’Ethereum. Nous sommes revenus sur quelques-uns d’entre eux, qui méritent d’être considérés dans le développement de la blockchain.

Vitalik Buterin appelle à ne pas surcharger le consensus d’Ethereum

Dans son dernier article de blog, Vitalik Buterin a pointé du doigt les risques courus par une sur-exploitation du consensus d’Ethereum (ETH). Par là, il faut comprendre le fait d’attribuer de plus en plus de fonctionnalité et de responsabilités au protocole :

Plusieurs axes sont développés, et notamment l’idée de s’appuyer sur la couche de sécurité d’Ethereum. C’est par exemple le cas des layers 2 comme Optimism, Arbitrum ou ZKSync, qui communiquent en permanence avec leur layer 1.

Ce concept peut aussi s’étendre au re-staking, dans le cas où une autre blockchain solliciterait les validateurs d’Ethereum. L’intéressé prend l’exemple hypothétique de Dogecoin qui passerait au Proof-of-Stake, et qui feraient appelle à ces validateurs pour compléter la sécurité du réseau.

Dans les faits, ces pratiques ont un risque limité sur le plan technique, mais le danger réside en réalité dans le « consensus social ». C’est-à-dire qu’en cas de problème majeur, la communauté des projets concernés pourrait s’attendre à un hard fork d’Ethereum pour résoudre leurs propres difficultés.

Outre le débat philosophique sur la légitimité de procéder ou non à un hard fork pour « revenir en arrière », de telles attentes feraient poser de trop grandes responsabilités à Ethereum. C’est pourquoi Vitalik Buterin estime que ces solutions doivent être pensées de manière à limiter les dégâts auxdits projets, et non créer des porosités avec Ethereum :

« Si vous concevez un protocole où, même si tout se brise complètement, les pertes sont contenues pour les validateurs et les utilisateurs qui ont choisi de participer et d’utiliser votre protocole, cela présente un faible risque. »

Intégrer les données du monde réel via les validateurs

Un autre concept techniquement réalisable, mais sur lequel Vitalik Buterin alerte, est les oracles intégrés directement aux validateurs.

Simplement, cela permettrait d’intégrer des données du monde réel depuis le consensus, par exemple les cours ETH/USD, ETH/EUR, ETH/CNY, etc. Mais le danger en faisant cela est qu’Ethereum ne serait plus seulement « une plateforme technique neutre », mais pourrait alors être perçu comme « un outil financier », augmentant ainsi grandement les surfaces d’attaques réglementaires.

En injectant trop d’éléments dépendants au monde réel au cœur du consensus d’Ethereum, cela augmente les risques systémiques sur le protocole :

« La “pureté” d’une blockchain, dans le sens où il s’agit d’une construction purement mathématique qui tente de parvenir à un consensus uniquement sur des choses purement mathématiques, est un énorme avantage. Dès qu’une blockchain essaie de “s’accrocher” au monde extérieur, les conflits du monde extérieur commencent également à avoir un impact sur la blockchain. »

Ce ne sont là que quelques-uns des éléments exposés par le fondateur d’Ethereum, qui méritent d’être considérés avant que la blockchain prenne plus d’ampleur. Ainsi, il appelle à se méfier des actions qui tendraient à augmenter la portée du consensus sur d’autres sujets que le respect des règles fondamentales du protocole.

