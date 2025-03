Virtuals Protocol : la demande d'agents IA s'estompe, les revenus de la plateforme chutent de 97 %

Virtuals Protocol, une plateforme dédiée aux agents intelligents sur la blockchain, fait face à une baisse drastique de ses revenus. Malgré son expansion récente vers Solana, la demande pour ses agents IA semble s'effondrer.

La chute de Virtuals Protocol ?

Virtuals Protocol inquiète ses utilisateurs. Alors que la plateforme est devenue populaire fin 2024-début 2025, en permettant de lancer simplement sa cryptomonnaie d’agent IA avec un minimum de connaissances, la tendance commence à s’essouffler. Seulement une trentaine de nouveaux agents IA ont été créés sur la plateforme au cours des 10 derniers jours.

Pour rappel, un agent IA est une intelligence artificielle capable d’analyser et de comprendre son environnement, d’interagir avec et de réaliser des actions pour atteindre son but. Contrairement aux IA conversationnelles, l’agent IA est autonome et peut agir de lui-même. Parmi les projets crypto basés sur les IA, on trouve aixbt, qui est directement relié à Virtuals Protocol, mais il en existe des milliers, comme Eternal AI ou Truth Terminal.

Selon les données de Dune Analytics, Virtuals Protocol a enregistré son pic de revenus quotidiens à plus de 1 million de dollars le 2 janvier 2025. En comparaison, il est de moins de 35 000 dollars au 27 février (28 492 dollars sur le réseau Base et seulement 6 300 dollars sur Solana), soit une diminution de 96,8 %.

L’expansion vers Solana : un pari non concluant

Alors que Virtuals Protocol a initialement été lancé sur Base, le projet a annoncé son expansion vers l'écosystème Solana le 25 janvier 2025. Mais les résultats escomptés ne sont pas là : la blockchain a récemment été entachée par l’affaire des memecoins présidentiels comme le TRUMP, assimilé à des escroqueries, et en a pâti.

Actuellement, environ 170 000 portefeuilles uniques détiennent des tokens d'agents Virtuals sur Base, contre seulement 11 000 sur Solana. L'activité des portefeuilles a également chuté de manière significative sur les 2 réseaux, avec seulement 7 642 portefeuilles ayant effectué au moins une transaction le 27 février.

Parallèlement, le token natif de Virtuals Protocol a pâti de l’essoufflement de la plateforme. Sur Virtuals Protocol, pour lancer son agent IA, il faut posséder du VIRTUAL. Naturellement, la demande a explosé, jusqu’à 4,55 dollars le 2 janvier 2025. Aujourd’hui, peu aidé par le contexte de ralentissement du marché crypto, le cours du token VIRTUAL menace de passer sous 1 dollar.

Cours : Dune

