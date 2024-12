Quelles sont les 3 cryptos qui surperforment le marché ?

Les marchés cryptos ont connu une soirée mouvementée : Bitcoin a flirté avec la barre des 100 000 dollars, tandis que de nombreux altcoins ont plongé de 10 % ou plus. Pourtant, certains tokens brillent, comme HYPE (+44 %), VIRTUAL (+38 %), et BGT (+41 %). Découvrez pourquoi ces cryptos défient la tendance !

Les cryptomonnaies les plus résilientes dans la récente chute du marché

Hier soir, plusieurs mauvaises nouvelles ont marqué l'actualité. Tout d'abord, Jerome Powell, président de la réserve fédérale des États-Unis (Fed), a déclaré que son institution n'était pas autorisée à détenir des Bitcoins, créant un raz-de-marée de pessimisme chez les investisseurs. Pourtant, cela ne change pas grand-chose puisque dans les faits, c'est le Trésor américain qui devrait s'occuper de cela.

Ensuite, Nayib Bukele, le président du Salvador, a annoncé avoir accepté un accord avec le Fonds monétaire international (FMI) pour un prêt de 3,5 milliards de dollars, en échange de concessions concernant la législation sur le Bitcoin dans le pays.

Ainsi, le BTC a fortement corrigé dans la soirée, passant de 105 000 à 99 000 dollars. Cette baisse a été immédiatement rachetée, établissant ainsi la zone psychologique des 100 000 dollars comme nouveau support. De ce fait, le cours du Bitcoin est actuellement d'environ 103 000 dollars.

Cependant, c'est au niveau des altcoins que la chute a été la plus ressentie. En effet, de nombreux alts majeurs ont perdu 10 % ou plus de leur valeur depuis les dernières 24 heures. Certains altcoins, engagés dans un retracement plus profond depuis une semaine, ont perdu jusqu'à 28 % de leur valeur sur cette période.

Les 3 altcoins qui ont le plus corrigé au cours des 7 derniers jours (Top 100)

Bien que la plupart des altcoins subissent actuellement les aléas du marché crypto, ce n'est pas une généralité. En effet, certains altcoins et plus particulièrement 3 d'entre eux, surperforment le marché :

Les 3 cryptos qui surperforment le marché depuis 7 jours (Top 100)

Parmi les performeurs, nous retrouvons le token VIRTUAL de Virtuals Protocol avec 45 % de hausse au cours des 7 derniers jours, le token HYPE d'Hyperliquid avec une augmentation de sa valeur de 45 % sur cette même période et le token BGB de Bitget avec une hausse de 40 %.

Virtuals Protocol (VIRTUAL) : + 45 %

Virtuals Protocol est une plateforme permettant à ses utilisateurs de créer leur propre agent autonome d'intelligence artificielle (IA) et d'interagir avec les agents autonomes d'autres créateurs en échange de leurs tokens.

Par exemple, il est possible de demander à l'agent autonome Luna, qui stream en permanence sur différents médias/réseaux sociaux de danser, chanter, effectuer une action particulière en échange de tokens LUNA.

Nous vous en parlions plus en détails dans notre dernier article sur la narrative des agents autonomes IA, cette tendance à la frontière des memecoins et de l'IA attire fortement l'attention de la communauté crypto.

💼 Découvrez les métiers mêlant blockchain et intelligence artificielle

Graphique représentant le cours de VIRTUAL au cours des 30 derniers jours

Le cours du VIRTUAL a enregistré une hausse de 45 % au cours des 7 derniers jours. Sur 30 jours, sa hausse est d'autant plus impressionnante, s'élevant à 449 %.

Pour retrouver l'analyse complète de Virtuals Protocol ainsi que l'avis de nos experts sur ce projet, rejoignez Cryptoast Academy 👇

Hyperliquid (HYPE) : + 45 %

Hyperliquid est un exchange décentralisé (DEX) spécialisé dans le trading de cryptomonnaies, agissant sur sa propre blockchain éponyme.

Ce projet bénéficie d'une très forte popularité auprès de la communauté crypto, non seulement pour la qualité reconnue de son produit mais surtout pour son airdrop ayant récompensé généreusement les utilisateurs du DEX.

Depuis cet évènement, le protocole et le token natif de la blockchain Hyperliquid connaissent une croissance phénoménale, notamment parce que les utilisateurs placent de grands espoirs dans la promesse d'un 2e généreux airdrop.

📈 Notre sélection des meilleures plateformes pour trader des perpetuals crypto

Graphique représentant le cours du token HYPE depuis les 30 derniers jours

Au cours des 7 derniers jours, le token HYPE a enregistré une hausse de 45 %. Créé il y a moins de 1 mois de l'écriture de ces lignes, nous ne disposons pas d'assez d'historique pour donner l'évolution du cours du HYPE sur cette période. Le token d'Hyperliquid a néanmoins enregistré une hausse fulgurante de plus de 70 500 % depuis son lancement (TGE) !

Bitget Token (BGT) : + 43 %

Bitget est une plateforme d'échange de cryptomonnaies centralisée (CEX) fondée en 2018, spécialisée dans le trading de produits dérivés et de copy trading. Elle se distingue par ses fonctionnalités de trading social, permettant aux utilisateurs de suivre et de copier les stratégies d'investisseurs expérimentés.

Bloc Danger Bitget figure sur la liste noire de l'autorité des marchés financiers (AMF) en France depuis le 7 novembre 2023.

Graphique représentant l'évolution du cours du BGT au cours des 30 derniers jours

Au cours des 7 derniers jours le cours du token BGT a augmenté de 43 %. Sur les 30 derniers jours, le BGT a explosé à la hausse : + 253 %. Les causes de cette hausse sont toutefois floues, le secteur des exchanges centralisés n'enregistrant pas de surperformance actuellement, et Bitget n'ayant pas révélé de nouveauté qui sorte du lot.

