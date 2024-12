Depuis le lancement de son token natif HYPE, Hyperliquid a enregistré 1 milliard de dollars de flux nets entrants

Hyperliquid, l'exchange décentralisée (DEX) de perpetuels, a enregistré plus d'un milliard de dollars d'entrées nettes depuis le lancement de son token HYPE, le 29 novembre dernier.

En parallèle, Hyperliquid a annoncé qu'il avait atteint 4,3 milliards de dollars d'open interest. De plus, à l’heure actuelle, 2,1 milliards de dollars en stablecoin USDC sont détenus sur son bridge de dépôt. Tous ces résultats témoignent du succès actuel de l'exchange.

🔎 Tout savoir sur Hyperliquid (HYPE), le DEX proposant des contrats perpétuels et un marché spot

Depuis qu'il est possible d'acquérir cette nouvelle cryptomonnaie associée au DEX, le volume d'échange quotidien enregistré par Hyperliquid ne cesse de battre des records. Alors qu'il peinait à dépasser les 5 millions de dollars de volume d'échange quotidien, ce chiffre a presque été multiplié par 100.

Sur les dernières 24 heures, l'exchange a enregistré un volume d'échange d'un peu plus de 428 millions de dollars. Ce résultat est relativement proche du record enregistré par la plateforme crypto le 14 décembre avec 497 millions de dollars d'actifs échangés.

À l'occasion d'un airdrop très attendu, les utilisateurs d'Hyperliquid éligibles se sont partagé pas moins de 31 % de la supply totale du HYPE. Alors que cela représentait environ 1,3 milliard de dollars à la fin du mois de novembre, cette quantité vaut désormais plus de 9 milliards de dollars.

En seulement 3 semaines, le cours du HYPE a tout simplement explosé. Lancé à un peu moins de 4 dollars le 29 novembre, le token se négocie désormais à plus de 27 dollars, soit une hausse de près de 750 % sur la période.

Plusieurs raisons viennent expliquer le succès d'Hyperliquid et de son token natif. Ce dernier joue en réalité un rôle crucial dans l'exchange décentralisé de perpetuels, venant servir ses intérêts.

Ainsi, le HYPE peut être utilisé pour sécuriser l'exchange, favoriser sa décentralisation en participant à la gouvernance de son écosystème, ou encore pour faciliter le paiement des frais de transactions sur la plateforme crypto.

Par ailleurs, pour l'heure, les investisseurs privés ne peuvent pas avoir accès à la cryptomonnaie. Seuls les utilisateurs d'Hyperliquid peuvent l'échanger ou l'acquérir. Par ailleurs, uniquement 35 % de sa supply est actuellement en circulation.

🌐 Dans l'actualité – L’airdrop de Pudgy Penguins (PENGU), c’est aujourd’hui – Êtes-vous éligible ?

Cela s'explique par la volonté des fondateurs d'Hyperliquid de construire une plateforme et un réseau entièrement détenu par sa communauté. « La genèse d'Hyperliquid rend hommage à l'éthique originale de Bitcoin : la propriété revient à ceux qui croient et font, et non à des initiés en quête de rente, » expliquait Jeff Yan, un des cofondateurs de l'exchange décentralisé.

It's inspiring to see tens of thousands of community members secure life-changing wealth as part of the Hyperliquid genesis event. Importantly, none of these people were insiders. They:

1) believed in the vision for a better financial system when no one else would

2) acted on…

— jeff.hl (@chameleon_jeff) November 30, 2024