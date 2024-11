Victoire de Donald Trump : Ross Ulbricht, le fondateur de Silk Road, bientôt libéré ?

Ce mercredi, Donald Trump a officiellement été déclaré comme le grand gagnant des élections présidentielles américaines, glanant une majorité de grands électeurs.

Durant sa campagne, le futur présent des États-Unis n'a pas hésité à faire plusieurs promesses afin de convaincre une partie des 240 millions d'électeurs américains de voter pour lui.

Dans le but d'attirer les voix des électeurs libertariens, Donald Trump s'était notamment engagé à modifier la peine de Ross Ulbricht, le fondateur de Silk Road à l'occasion de son discours à la convention nationale libertarienne de Washington :

Actuellement âgé de 40 ans, Ross Ulbricht a été condamné à la prison à perpétuité après avoir été reconnu coupable en 2015 d'avoir fondé et dirigé Silk Road.

Entre 2011 et 2013, cette marketplace présente sur le darknet était utilisée pour vendre des biens de manière anonyme. Toutefois, cette plateforme était principalement exploitée pour la mise en place de trafics de drogue et d'armes.

Elle était également connue pour permettre à ses utilisateurs de payer leurs achats en Bitcoin (BTC), faisant de Silk Road, l'un des premiers cas d'usage concret de BTC dans le monde réel.

De son côté, Ross Ulbricht avait commenté les propos de Donald Trump, les considérant comme une véritable chance de goûter à nouveau à la liberté :

Last night, Donald Trump pledged to commute my sentence on day 1, if reelected. Thank you. Thank you. Thank you.

After 11 years in prison, it is hard to express how I feel at this moment. It is thanks to your undying support that I may get a second chance.

— Ross Ulbricht (@RealRossU) May 26, 2024