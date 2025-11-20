Vers une vague d’ETF crypto en 2026 ? Récap de la nuit du 19 au 20 novembre 2025
Les ETF crypto et Bitcoin ont dominé l'actualité, tandis que la peur extrême a persisté sur le marché. Nvidia, BlackRock et le Brésil ont également marqué la nuit avec des annonces stratégiques.
Vers une vague d’ETF crypto en 2026
Les analystes ont estimé que la fin du blocage du gouvernement américain pourrait permettre une vague d’approbations d’ETF crypto dès 2026. Matt Hougan, CIO de Bitwise, prévoit plus de 100 nouveaux produits après le lancement récent de plusieurs ETF spot sur Solana, Litecoin et Hedera. Cependant, 155 demandes restent en attente, ralenties par la SEC et le shutdown fédéral.
Le fonds souverain des Émirats accentue son exposition au Bitcoin
Le fonds souverain des Émirats arabes unis a triplé sa participation dans l’ETF Bitcoin de BlackRock, qui gère désormais plus de 93 milliards de dollars d’actifs. Ce mouvement illustre l’intérêt institutionnel croissant pour le BTC, alors que BlackRock explore la tokenisation des ETF et continue de renforcer ses synergies avec Circle, HSBC et Goldman Sachs sur le projet Arc.Investissez dans le Bitcoin et sécurisez votre patrimoine
Nvidia dépasse les attentes au T3
Nvidia a publié des résultats supérieurs aux prévisions pour son troisième trimestre, avec un bénéfice ajusté par action de 1,30 dollar et un chiffre d’affaires de 57,01 milliards de dollars. Ses revenus des centres de données ont atteint 51,2 milliards, et l’entreprise prévoit entre 63,7 et 66,3 milliards pour le quatrième trimestre.
BlackRock enregistre un ETF Ethereum avec staking
L’iShares Staked Ethereum Trust ETF a été enregistré dans le Delaware, ouvrant la voie à un accès institutionnel au staking d'Ethereum. Cette avancée s’inscrit dans une dynamique de produits financiers liés à ETH, alors que la Fondation Ethereum travaille sur l’Interop Layer et que Vitalik Buterin plaide pour une stabilisation du réseau.Acheter facilement la crypto Ethereum avec eToro
Samourai Wallet : condamnation du cofondateur
Le cofondateur de Samourai Wallet, Bill Hill, a été condamné à quatre ans de prison pour transmission d’argent sans licence. Cette affaire, impliquant également Keonne Rodriguez, relance le débat sur la régulation des services de mixage et la protection de la confidentialité.
Marché dans la peur extrême
L’indice Crypto Fear and Greed est retombé à 11, signalant une peur extrême, tandis que le Bitcoin s’échangeait autour de 91 500 dollars. CoinGlass a rapporté une chute de plus de 15 % sur le mois, son pire mois de novembre depuis 2019.
Le Brésil face à une vague de malwares crypto
Les autorités brésiliennes ont alerté sur une nouvelle vague de malwares ciblant les utilisateurs de crypto via WhatsApp. Meta a supprimé 6,8 millions de comptes liés à des arnaques.Suivez les actualités crypto en temps réel sur notre groupe Telegram
La Newsletter crypto n°1 🍞
Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌
Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.