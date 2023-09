Pourquoi l'Université de Stanford a-t-elle décidé de retourner 5 millions de dollars à FTX ?

De l’argent qui brûle les doigts… L’Université de Stanford a décidé de retourner des dons importants originaires de FTX. À quoi étaient-ils destinés et pourquoi la faculté marque-t-elle la distance ?

L’Université de Stanford retourne 5 millions de dollars à FTX

Sam Bankman-Fried, l’ex-PDG de FTX qui verra son procès débuter dans quelques jours, s’était fait une réputation de philanthrope. Il avait fait d’importants dons à des organismes, mais tout cela n’était selon lui qu’une façade. L’empire du milliardaire s’est effondré, et les organismes se sont empressés de marquer la distance avec la plateforme déchue. Pourquoi l’Université de Stanford décide donc alors seulement maintenant de retourner les dons ?

La réponse passe par les parents de Sam Bankman-Fried. Nous vous l’expliquions cette semaine, ces derniers sont professeurs de droit au sein de l’Université de Stanford. Et ils ont été accusés d’avoir profité de dons illégaux de la part de FTX. Par ailleurs, les premiers éléments de l’enquête montrent un rôle plus important qu’on ne le pensait des parents Bankman-Fried. Le père Joseph Bankman aurait qualifié FTX d’ « entreprise familiale ». Et la mère Barbara Fried aurait géré pour son fils l’aspect caritatif de FTX. Le frère de Sam Bankman-Fried aurait aussi des liens avec l’affaire, comme on va le voir plus bas.

Le dossier est donc brûlant, et c’est pourquoi l’Université de Stanford se débarrasse des 5.5 millions de dollars de dons, selon un porte-parole interrogé par Bloomberg :

« Nous avons eu des discussions avec des avocats pour les créditeurs de FTX, afin de recouvrer ces dons, et nous allons retourner ces fonds dans leur intégralité. »

👉 Sur le même sujet – Quelles sont les dernières actualités de FTX ? Le Recap' Crypto #69

Binance : 10 % de réduction sur vos frais

Risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

Stanford, la recherche sur la pandémie, le lobbying et le parti démocrate

Stanford avait reçu ce don afin de soutenir la recherche contre les pandémies. Ce n’est pas anodin. Gabe Bankman-Fried, le frère de Sam Bankman-Fried, a en effet fondé Guarding Against Pandemics (GAP), une organisation de lutte contre les pandémies qui aurait été fortement financée par FTX. En retour, GAP aurait engagé 26 lobbyistes pour influencer le Congrès américain. L’action aurait coûté 1 million de dollars.

Par ailleurs, les liens de la famille Bankman-Fried avec le parti démocrate sont également nombreux. Gabe Bankman-Fried a travaillé pour des organismes conseillant le parti au pouvoir actuellement. Son frère Sam a également fait des dons massifs, et ses parents sont d’ardents défenseurs du parti depuis des années.

Il est de plus en plus apparent que l’affaire FTX touche donc un large spectre d’acteurs, et embarrasse potentiellement le parti démocrate américain. À l’heure où l’échiquier politique des États-Unis se divise entre Républicains « pro-cryptos » et Démocrates méfiants, le procès de Sam Bankman-Fried devrait donc être particulièrement suivi.

👉 Écoutez cet article et toutes les autres actualités crypto sur Spotify

Cryptoast Research : ayez un temps d'avance sur le marché

Source : Bloomberg

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.