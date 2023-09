Les parents de Sam Bankman-Fried visés dans l’enquête sur FTX – Quel était leur rôle dans l’affaire ?

Les parents de Sam Bankman-Fried auraient-ils illégalement profité de dons provenant de FTX ? C’est l’accusation qui est faite par l’équipe qui gère actuellement la faillite de l’entreprise, et qui est déterminée à récupérer quelques millions de dollars pour les clients lésés. Joseph Bankman ainsi que Barbara Fried ont toujours soutenu leur fils, vent debout contre des accusations qui se sont accumulées depuis l’année dernière.

Et il se pourrait qu’ils aient eu un intérêt financier dans le statut de leur fils en tant que PDG de FTX. Selon l’accusation, ils auraient bénéficié de dons en espèces s’élevant à 10 millions de dollars au total. Une propriété immobilière aux Bahamas aurait également été donnée : celle-ci est valorisée à 16,4 millions de dollars.

Au total, ce sont donc 26.4 millions de dollars que compte récupérer FTX. Selon le gestionnaire de la faillite de l’exchange, ces dons auraient eu lieu alors que Sam Bankman-Fried et ses parents savaient que la plateforme était insolvable. Par ailleurs, le père aurait été employé par FTX. Il se serait plaint auprès de son fils de n’avoir reçu un salaire que de 200 000 dollars, alors qu’il attendait 1 million de dollars par mois.

SBF's father was unhappy with his salary at FTX US so he emailed SBF asking for more money, and then pulled the "I'm telling your mother" Dad move and looped SBF's mom into the email thread pic.twitter.com/jJaHFqpI7Z

— Conor (@jconorgrogan) September 19, 2023