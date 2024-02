Uniswap v4 : nous connaissons enfin la date de son lancement

Dans une récente annonce sur le réseau X, la Fondation Uniswap a déclaré hier, jeudi 15 février 2024, qu'elle prévoit désormais de lancer la 4e version de son protocole au 3e trimestre de cette année.

Uniswap, leader des protocoles de finance décentralisé (DeFi), occupe la 1ère position au classement des applications par volume de transactions, avec plus de 7,5 milliards de dollars sur les 7 derniers jours.

Au mois de juin 2023, la Fondation Uniswap avait révélé travailler sur la version 4 de son exchange décentralisé (DEX), une mise à jour dont le code sera exclusif à la fondation pendant 4 ans avant d'être rendu open source.

Cette nouvelle version du protocole inclurait plusieurs innovations, notamment une « architecture singleton » qui devrait réduire les frais de gas ainsi que l'introduction des « Hooks », un concept novateur pour personnaliser les pools de liquidités et permettre la création d'ordres de type limit.

Now that the launch of Dencun on Mainnet has been scheduled for March 2024, we're excited to provide an update to the community! 🎉

Uniswap v4's launch is tentatively set for Q3 2024.

From community-built Hooks (https://t.co/WyaGr1Ti1t), to events, to Twitter Spaces, the…

— Uniswap Foundation (@UniswapFND) February 15, 2024