Frax annonce le lancement de son layer 2 ainsi que l'airdrop de son token – Comment être éligible ?

Dans une publication sur le réseau X le jeudi 8 février 2024, Frax a annoncé le lancement de sa propre infrastructure de seconde couche (L2) sur Ethereum, baptisée « Fractal », accompagnée de la création et de l'airdrop de son nouveau token, le FXTL.

Frax, un protocole de finance décentralisée (DeFi), émet plusieurs stablecoins décentralisés, tels que le FRAX, adossé au dollar, le FPI, un token conçu pour suivre l'inflation, et le frxETH, adossé à l'Ether. Il comprend 3 sous-protocoles : Fraxlend, pour le prêt et l'emprunt ; Fraxswap, une plateforme d'échange décentralisée (DEX), et Fraxferry, un bridge qui dessert 14 blockchains différentes.

👉 Stablecoin, tout savoir sur ce type de cryptomonnaie

Actuellement, Frax se positionne à la 21e place des applications de la DeFi, avec plus de 1 milliard de dollars de valeur totale verrouillée (TVL). La nouvelle ne semble pas avoir impacté le cours de FXS ni la TVL du protocole.

It’s time for the Fraxtal launch thread! The most important & consequential release since the dawn of Frax itself in 2020. Fraxtal testnet & mainnet are here for select launch partners! https://t.co/O8o2WbQ1C7 will be the hub of Fraxtal documentation, L2 bridge UI, & other… pic.twitter.com/UEQwbu8TfI

— Frax Finance ¤⛓️¤ (@fraxfinance) February 8, 2024