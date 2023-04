Uniswap V3 va débarquer sur Polygon zkEVM suite à un vote unanime de sa DAO

Uniswap, le 5e plus important protocole de la finance décentralisée (DeFi) en termes de valeur totale verrouillée (TVL), devrait arriver bientôt sur Polygon zkEVM, la solution de scalabilité de Polygon (MATIC) basée sur la technologie des zkRollups (zero-knowledge rollups) et compatible avec l'Ethereum Virtual Machine (EVM).

Effectivement, une proposition de Polygon Labs a été introduite sur le forum de gouvernance d'Uniswap visant à prendre la température auprès de la communauté du protocole. La proposition a ainsi été accueillie très favorablement, puisqu'elle a reçu 100 % de votes favorables au déploiement d'Uniswap sur la solution Polygon zkEVM.

Résultats unanimes du vote sur la DAO d'Uniswap

194 adresses différentes ont ainsi participé au vote, avec une large dominance des voix de la plateforme Gauntlet et de ConsenSys, la société mère du wallet MetaMask. Les 2 entités cumulent à elles seules plus de 14,5 millions de votes sur les 42,4 millions recensés sur la proposition.

Selon ladite proposition, l'arrivée d'Uniswap V3 sur Polygon zKEVM permettrait au protocole d'accéder à une place de premier plan dans le jeune écosystème des solutions zkEVM :

« Il y a une valeur significative à ce qu'Uniswap soit disponible sur un rollup ZK compatible EVM. Un déploiement précoce sur zkEVM aide à consolider la place d'Uniswap en tant que premier DEX et leader d'opinion. [...] Plus important encore, cela permettra d'augmenter la liste des projets qui peuvent être construits sur Uniswap V3. De plus, étant donné l'engouement de la communauté et des utilisateurs pour Uniswap sur Polygon PoS, il est tout à fait naturel de faire de son déploiement sur Polygon zkEVM une priorité. »