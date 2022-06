Uniswap rachète l’agrégateur de NFT Genie – Airdrop à venir cet été

Uniswap rachète l’agrégateur de NFT Genie

Annoncé hier, ce rachat de Genie par Uniswap permet au DEX de mettre un pied dans le monde des NFT, et pas de n’importe quelle manière. Genie permet en effet à ses utilisateurs de consulter et échanger des tokens non fongibles sur des plateformes multiples, dans un domaine qui reste encore très sectorisé par des plateformes et blockchains séparées.

L’ambition d’Uniswap est donc de proposer une place de marché ouverte, qui touche un large réseau :

« Vous pourrez bientôt acheter et vendre des NFT sur toutes les places de marché majeures. »

Le communiqué précise que les NFT seront intégrés pour les APIs des développeurs et sur les widgets d’Uniswap. La plateforme estime qu’il s’agit d’un domaine d’une ampleur conséquente, et souhaite donc s’y lancer :

« Nous considérons les NFT comme un autre format de valeur qui existe au sein de l’économie numérique naissante – et pas comme un système séparé des ERC-20. Ils sont déjà une importante porte d’entrée pour le Web3. »

Un airdrop pour les utilisateurs de Genie

Afin de « partager une partie de la valeur avec les utilisateurs historiques de Genie », Uniswap annonce qu’un airdrop d’USDC aura lieu. Sont éligibles les personnes ayant utilisé Genie plus d’une fois avant le 15 avril 2022. Celles qui détiennent un NFT GENIE:GEM pourront également participer. L’airdrop sera lancé en août prochain, et il sera possible de récupérer ces USDC pendant un an.

Tout cela montre en tout cas les ambitions d’Uniswap. Déjà référence dans le secteur des DEX, la plateforme semble décidée à s’attaquer à d’autres secteurs porteurs, afin de conserver sa place.

