La Poste lance une collection de NFTs sur Binance, en partenariat avec Yann Arthus Bertrand

Les NFTs proposés par La Poste, qui font partie d’une collection plus large, présentent des portraits de personnes croisées par les facteurs de France lors de leurs tournées. Au total, 4 000 clichés ont été pris, et ils sont visibles dans une exposition virtuelle qui a été réalisée avec Yann Arthus Bertrand.

Parmi la collection de clichés, 10 ont été transformés en tokens non fongibles. Sur le site de Binance, on voit qu’ils atteignent des prix situés aux alentours de 0.4 BNB, soit environ 80 euros au cours actuel.

Quelques-uns des NFTs proposés par La Poste

L’intégralité des recettes des ventes sera reversée à la Croix Rouge, en particulier pour des actions visant à améliorer la situation humanitaire en Ukraine.

Un aspect notable est bien sûr la collaboration avec Binance, un autre mastodonte qui exerce lui dans le domaine des cryptomonnaies. Pour rappel, la place de marché Binance NFT existe depuis maintenant un an, et elle avait déjà signé de prestigieux partenariats, par exemple avec le musée de l’Ermitage.

De son côté, Changpeng Zhao s’est félicité en français de cette collaboration :

Comme une lettre à @GroupeLaPoste 💌

One of the most emblematic French brands is launching its #NFTs on @binance: and you ? pic.twitter.com/C7xY407Y5h

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) June 17, 2022