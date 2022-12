L'Union européenne va limiter les paiements en espèces à 10 000 euros

La décision a été prise dans le cadre de discussions au sein du Conseil de l’Europe, qui a esquissé de nouvelles règles pour la protection contre le blanchiment d’argent (AMLD6). Zbyněk Stanjura, le ministre des Finances de République tchèque a notamment précisé que le cadre réglementaire allait encore être durci davantage :

« Les terroristes et ceux qui les financent ne sont pas les bienvenus en Europe. […] Notre intention est de régler encore davantage les lacunes existantes, et d’appliquer des règles encore plus strictes dans tous les États membres de l’Union européenne. »