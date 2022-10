L'Union européenne durcit le ton concernant les wallets de cryptomonnaies russes

La Commission européenne vient de dévoiler un nouveau paquet de sanctions visant à déstabiliser encore davantage l'économie russe et à affaiblir les capacités militaires du pays. Bruxelles souhaite notamment interdire totalement les transactions en cryptomonnaies pour les citoyens russes sur le territoire européen, sans préciser de quelle manière elle comptait s'y prendre.

L'Union européenne durcit le ton avec la Russie

L'Union européenne vient de dévoiler son nouveau lot de sanctions contre la Russie dans le cadre du conflit opposant cette dernière à l'Ukraine.

Selon le communiqué, ces nouvelles sanctions devraient porter un coup à l'économie russe à hauteur de 7 milliards d'euros sur ses importations et ses exportations. On notera particulièrement que l'UE resserre également la vis concernant l'utilisation des cryptomonnaies par les citoyens russes.

Effectivement, jusqu'à aujourd'hui, les Russes pouvaient effectuer des paiements transfrontaliers entre la Russie et le territoire européen avec toutefois une limitation de 10 000 euros. Cette possibilité a ainsi été révoquée, le niveau toléré étant désormais nul.

Notons que dans son annonce, la Commission européenne n'a pas précisé comment elle comptait surveiller ces transactions et encore moins comment elle s'y prendrait pour les bloquer.

Une décision qui contraste avec le projet de loi sur les paiements transfrontaliers de la Russie récemment évoqué à l'issue d'un accord commun entre le ministère des Finances et la Banque centrale du pays. Historiquement hostile à l'usage des cryptomonnaies afin de favoriser l'hégémonie du rouble, cette dernière s'est retrouvée contrainte de revoir sa position étant donné les sanctions à son encontre et contre les banques russes (notamment leur éviction du réseau SWIFT).

Le mois dernier, Alexei Moiseev, le vice-ministre des Finances russe, avait même déclaré qu'il n'y avait « aucun moyen de se passer des cryptomonnaies pour les paiements transfrontaliers ».

Des mesures économiques supplémentaires

Le but des acteurs européens est clair : nuire à l'ensemble des soutiens de la Russie et déstabiliser le support militaire de cette dernière.

Ainsi, au-delà des seuls citoyens russes, l'UE souhaite également cibler « les personnes et les entités » impliquées dans « l'annexion illégale » et « les référendums fictifs » des régions récemment annexées à la Russie, soit Donetsk, Luhansk, Kherson et Zaporizhzhia. Les sanctions concernent également les hauts responsables, les militaires, les entreprises soutenant les forces armées russes ou encore « les acteurs de la désinformation ».

Côté exportation, l'UE bannira désormais et pour une durée indéterminée le négoce de charbon, de certains composants électroniques, de certaines pièces utiles à l'aviation russe, ou encore de certains produits chimiques et d'armes légères.

Les membres de l'Union européenne devront également stopper leurs importations en provenance de la Russie pour tout ce qui concerne les produits sidérurgiques finis et semi-finis, les matières plastiques, les véhicules, les textiles, les chaussures, le cuir, la céramique et certains bijoux.

Des mesures ont également été prises concernant le pétrole importé de Russie, notamment en imposant un prix plafonné sur ce dernier dès le mois de décembre. L'ensemble des mesures prises par l'Union européenne à l'encontre de Moscou sont à retrouver sur le communiqué disponible en bas de cet article.

