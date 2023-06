Une vidéo de 2018 révèle que Gary Gensler ne considérait pas certaines cryptomonnaies comme des « securities »

Pour rappel, la campagne actuelle que mène la SEC, qui est en train de fragiliser grandement l’écosystème crypto des États-Unis, est basée sur cette distinction. Le gendarme financier américain affirme en effet que certains actifs crypto sont des « securities », ou valeur mobilières, et que cela rend les grandes plateformes d’échange hors-la-loi.

Mais pour le Gary Gensler de 2018, la distinction n’était pas si nette. Alors qu’il était professeur au Massachusetts Institute of Technology (MIT), l’actuel directeur de la SEC affirmait que la majorité de l’écosystème crypto ne rentrait pas dans cette catégorie :

Chair Gensler in 2018 at a Bloomberg conference in NYC:

“Bitcoin. Ether. Litecoin. Bitcoin Cash. Why did I name those four? They’re not securities.”

What’s Goldman Gary going to say about this one? Deep fake? pic.twitter.com/p7DJlYkJIt

— Ryan Selkis 🪳 (@twobitidiot) June 12, 2023