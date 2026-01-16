Une grande banque belge s'ouvre au Bitcoin – Récap crypto de la nuit du 15 au 16 janvier 2026

Donald Trump revoit ses politiques commerciales avec Taïwan, tandis que le débat réglementaire sur les cryptos s’intensifie aux États-Unis. En Asie, la Corée du Sud définit un cadre pour les securities tokenisées et Taïwan investit massivement dans les semi-conducteurs et le Bitcoin.

La Belgique ouvre les portes du Bitcoin

La banque belge KBC, valorisée à 375 milliards de dollars, a annoncé qu’elle permettra à tous ses clients d’acheter du Bitcoin dès le mois prochain.

Tensions commerciales et politique crypto aux États-Unis

Donald Trump a annoncé une réduction des droits de douane sur Taïwan à 15 %. Cette décision intervient dans un contexte de tensions commerciales accrues et de discussions autour de la création d’une réserve Bitcoin financée par les revenus douaniers. Le dossier illustre la convergence croissante entre politique économique et crypto.

Taïwan mise sur les semi-conducteurs et le Bitcoin

Taïwan a engagé 500 milliards de dollars pour soutenir les opérations américaines dans le secteur des semi-conducteurs. Parallèlement, l’île envisage de créer une réserve stratégique en Bitcoin avec 210,45 BTC saisis par le ministère de la Justice, et met en place un cadre réglementaire renforcé pour les entreprises crypto à partir de 2025. Trois banques proposeront également des services de garde de crypto-actifs dès l’an prochain.

Régulation américaine : pressions et tensions

La commission bancaire du Sénat américain a annulé la session sur le projet de loi encadrant le marché crypto après le retrait du soutien de Coinbase. Son PDG, Brian Armstrong, affirme que la volonté pro-crypto des électeurs américains s’affirme nettement, tout en accusant les banques d’influencer le processus du Crypto Clarity Act pour freiner la concurrence.

Les marchés réagissent

À la suite du report de la législation sur la structure du marché crypto par le Congrès, les actions de Robinhood et Coinbase ont fortement reculé, perdant respectivement 7,8 % et 6,5 %. Ces mouvements reflètent l’incertitude autour du cadre réglementaire américain.

Goldman Sachs renforce son intérêt pour la blockchain

Goldman Sachs consacre désormais une part importante de ses activités aux cryptomonnaies, à la tokenisation et aux stablecoins. En parallèle, d’autres acteurs tels que BNY et Bloomberg soulignent une forte croissance attendue du marché des stablecoins, malgré des restrictions réglementaires imposées par le GENIUS Act.

La Corée du Sud encadre les securities tokenisées

La Corée du Sud a approuvé un cadre réglementaire pour les securities tokenisées, ces actifs financiers traditionnels émis sous forme de jetons sur la blockchain. Cette avancée s’inscrit dans un mouvement global d’adoption de la tokenisation et de renforcement des cadres crypto en Asie.

West Virginia s’intéresse aux actifs numériques

La Virginie-Occidentale a présenté un projet de loi visant à permettre à l’État d’investir jusqu’à 10 % de sa trésorerie dans les métaux précieux et les actifs numériques dont la capitalisation dépasse 750 milliards de dollars.

Polygon Labs poursuit son expansion

Polygon Labs a finalisé l’acquisition de Coinme et Sequence pour un montant total de 250 millions de dollars. Cette opération, qui s’inscrit dans la stratégie d’expansion de Polygon dans l’infrastructure Web3, renforce sa présence dans les services liés aux distributeurs de cryptomonnaies et au développement blockchain.

Cathie Wood confirme sa confiance dans le Bitcoin

Cathie Wood, PDG d’Ark Invest, a affirmé que Bitcoin représente un puissant outil de diversification pour les investisseurs cherchant un rendement ajusté au risque. Sa déclaration s’inscrit dans un contexte de fort regain d’intérêt institutionnel pour BTC en ce début d’année 2026, soutenu par des afflux massifs vers les ETF et de nouveaux usages dans le commerce.

