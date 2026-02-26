Une entreprise soutenue par la Deutsche Bank lance un stablecoin basé sur le franc suisse (CHF)

Une diversification progressive des stablecoins ? La société AllUnity, soutenue par la Deutsche Bank, lance un stablecoin basé sur le franc suisse. Une nouveauté symbolique forte, mais qui ne vient pas à ce stade menacer l’hégémonie des stablecoins dollars.

AllUnity lance un stablecoin basé sur le franc suisse

L’entreprise AllUnity a annoncé le lancement de ce nouveau stablecoin CHFAU cette semaine. L’initiative est issue d’un partenariat avec la plus grande banque d’Allemagne, Deutsche Bank, ainsi que Galaxy et Flow.

Basé sur le CHF, le stablecoin est un ERC-20 qui suit les directives de MiCA, le règlement européen. Il dispose également de l’agrément de la BaFin, l’autorité de régulation financière d’Allemagne.

Le stablecoin franc suisse sera initialement proposé aux investisseurs institutionnels et professionnels. Il sera lancé sur d’autres blockchains à l’avenir, selon le communiqué.

Alexander Höptner, le PDG d’AllUnity, a souligné que son entreprise avait des visées résolument européennes :

Le lancement du CHFAU est une étape fondamentale dans notre mission de construire un écosystème de paiements numériques pour l’Europe.

Le choix du franc suisse représente une alternative à l’euro. Considéré comme une monnaie refuge, le CHF est situé hors de la zone euro, et réputé comme particulièrement stable. Peu de stablecoins CHF existent à ce stade.

Des stablecoins européens encore timides

Si les initiatives européennes se multiplient ces derniers mois, elles sont encore très loin de concurrencer les stablecoins dollars. Le stablecoin euro de AllUnity, l’EURAU, qui a été lancé en juillet 2025, affiche à l’heure actuelle une capitalisation de 1,2 million de dollars. Chez Société Générale-FORGE, qui a lancé son stablecoin EURCV en 2023, la tendance est la même. Le token ne représente à ce stade qu’une capitalisation de 77,5 millions de dollars.

C’est une goutte d’eau par rapport aux stablecoins dollars : l’USDT de Tether pèse ainsi actuellement 183 milliards de dollars. Pour comparaison, le plus grand stablecoin euro actuel, l’EURC de Circle, pèse 459 millions de dollars.

Selon les données actuelles agrégées par CoinGecko, les stablecoins euro ne représentent que 0,2 % de la capitalisation totale des stablecoins. Si leur nombre ne cesse d’augmenter, il faudra donc une réelle adoption de masse pour qu’ils concurrencent réellement les stablecoins dollars et trouvent leur place en Europe.

Source : CoinGecko

