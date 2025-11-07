Une décision de la Fed qui alimente une bulle économique ? Récap crypto de la nuit du 6 au 7 novembre 2025

Les stablecoins continuent de battre des records tandis que la Réserve Fédérale et Ray Dalio agitent les marchés. Coinbase, Tether et Block multiplient les annonces dans un contexte d’adoption accrue des actifs numériques.

La Réserve Fédérale et le risque d'une bulle

Ray Dalio a averti que la Réserve Fédérale alimentait une bulle en phase tardive en assouplissant sa politique malgré la croissance économique. Il a ensuite précisé que l’accumulation de dettes en période de ralentissement risquait d’entraîner une spirale négative – entre dévaluation monétaire, inflation accrue et baisse du niveau de vie –, poussant certains à s’interroger sur le potentiel du Bitcoin comme alternative.

Stablecoins : entre adoption record et régulation mondiale

Le gouverneur de la Réserve Fédérale, Christopher Waller, a estimé que les stablecoins instauraient une concurrence dans les paiements. Cette déclaration survient alors que la Banque d’Angleterre fixe des plafonds de détention pour s’aligner sur les États‑Unis et que Visa, Revolut ou encore Aave accélèrent leur adoption. Dans cette dynamique, le volume mensuel des stablecoins sur Ethereum a atteint un record de 2 800 milliards de dollars en octobre, marquant le quatrième mois consécutif de niveaux élevés.

Le Japon se lance dans la course aux stablecoins

Au Japon, le régulateur soutient un projet commun de stablecoin mené par trois grandes banques du pays. Cette initiative intervient dans le sillage du lancement du JPYC, premier stablecoin adossé au yen, et renforce l’intérêt mondial pour ces actifs.

Coinbase défend les actifs tokenisés

Après son amende récente en Irlande, Coinbase a réaffirmé son engagement envers les actifs tokenisés. Brian Armstrong et ses équipes ont souligné que ces actifs permettraient des règlements instantanés et des marchés ouverts 24h/24, 7j/7, rendant obsolètes les horaires de trading traditionnels. L’entreprise appelle le Congrès américain à adopter rapidement une législation sur la structure du marché afin de soutenir cette innovation.

Jack Dorsey mise toujours sur Bitcoin

Block, l’entreprise de Jack Dorsey, a enregistré près de 2 milliards de dollars de revenus liés à Bitcoin au troisième trimestre 2025, représentant environ un tiers de ses revenus totaux. Ce chiffre confirme la place centrale du BTC dans le modèle économique du groupe.

Tether renforce sa réserve en Bitcoin

Tether a acheté 961 BTC pour une valeur de 98,9 millions de dollars, portant ses réserves en Bitcoin à plus de 86 000 unités. Cette opération s’inscrit dans une stratégie de diversification de ses réserves amorcée fin septembre, alors que le marché connaît une période de volatilité accrue.

Trump signe un accord commercial majeur

Donald Trump a annoncé la signature d’un accord commercial de 100 milliards de dollars avec l’Ouzbékistan. Cet accord marque une avancée significative dans sa stratégie économique, alors que plane toujours l’incertitude liée à la décision de la Cour suprême concernant ses tarifs douaniers.

