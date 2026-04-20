Un week-end noir pour la finance décentralisée – Récap crypto du weekend du 18 au 19 avril 2026

Un week-end marqué par des tensions géopolitiques autour du détroit d’Hormuz, un important piratage DeFi, et un marché crypto en repli. Pendant ce temps, les institutions continuent d’avancer avec des signaux forts du côté des ETF et de l’adoption institutionnelle.

Un week-end noir pour la sécurité crypto

Les plateformes crypto ont perdu plus de 605 millions de dollars en moins de 20 jours à cause de cyberattaques, confirmant une série noire pour la sécurité des protocoles. Cette série d’incidents souligne la fragilité persistante de la DeFi malgré la maturation technique de l’écosystème.

Michael Saylor continue d’accumuler du Bitcoin

Michael Saylor a réaffirmé qu’il est impossible de bloquer Bitcoin et a teasé un nouvel achat hebdomadaire de BTC, invitant la communauté à « penser encore plus grand ». Ces déclarations alimentent les spéculations sur la future stratégie de MicroStrategy, alors que le PDG demeure confiant quant à un rebond du marché.

Adoption institutionnelle en hausse

Strategy, la plus grande trésorerie Bitcoin, est désormais à seulement 18 000 BTC de dépasser l’ETF Bitcoin IBIT de BlackRock, signe d’une intensification de la compétition entre institutions. Par ailleurs, plus de 80 % des ETF Bitcoin américains dépendent d’un seul dépositaire, Coinbase, qui étend ses services en Europe et reste au centre des débats réglementaires américains.

Solana poursuit son expansion

Solana a enregistré un afflux de 1,5 million d’utilisateurs actifs quotidiens supplémentaires chaque mois ces trois derniers mois. Cet essor s’accompagne de multiples avancées, notamment l’intégration de SoFi, la première banque américaine à accepter des dépôts natifs en SOL, et de nouveaux projets autour de la tokenisation et du gaming blockchain.

Marchés de prédiction et levée majeure

Charles Schwab et Citadel Securities se sont intéressés aux marchés de prédiction, un secteur en plein essor. Dans la même veine, Polymarket serait en discussion pour lever 400 millions de dollars, valorisant l’entreprise à 15 milliards de dollars, malgré un contexte réglementaire américain de plus en plus strict autour des paris prédictifs.

Suivez les actualités crypto en temps réel sur notre groupe Telegram

Publicité

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.