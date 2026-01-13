Un cadre de BlackRock à la présidence de la Fed ? Récap crypto de la nuit du 12 au 13 janvier 2026

La nuit a été marquée par plusieurs annonces politiques et économiques majeures aux États-Unis, ainsi que par des évolutions notables sur le marché crypto. Entre régulation, innovations et mouvements de fonds, le secteur poursuit sa transformation à grande vitesse.

Trump et la Fed : Rick Rieder pressenti

Donald Trump envisagerait de nommer Rick Rieder, directeur des investissements chez BlackRock, au poste de président de la Réserve fédérale. Rieder s’est récemment prononcé pour un abaissement des taux à 3 %, laissant entrevoir une approche plus favorable aux crypto-monnaies alors que la Fed a annulé une directive restreignant l’implication bancaire dans ce secteur.

Le S&P 500 atteint un record historique

L’indice S&P 500 a clôturé pour la première fois au-dessus de 6 975 points. Ce record nourrit les comparaisons avec le marché crypto, notamment avec l’ETF spot Bitcoin de BlackRock, désormais plus rentable que son équivalent sur le S&P, et le lancement de l’indice COIN50 par Coinbase, présenté comme le « S&P 500 des cryptomonnaies ».

Faites fructifier votre capital en investissant en bourse

Publicité - Votre capital est à risque. D'autres frais s'appliquent. Pour plus d'informations, visitez etoro.com/trading/fees Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perdre de l'argent rapidement en raison de l'effet de levier. 61% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD avec ce fournisseur. Vous devez savoir si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de perdre votre argent. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi dans chaque position. ( en savoir plus

La SEC et le Congrès alignés sur la régulation crypto

Le président de la SEC, Paul Atkins, a qualifié la période actuelle de « grande semaine pour la crypto » et confirmé vouloir sortir les marchés des cryptomonnaies de leur « zone grise » réglementaire. Au Congrès, les sénateurs Ron Wyden et Cynthia Lummis ont dévoilé le projet de loi bipartisan Blockchain Regulatory Certainty Act, destiné à protéger les développeurs blockchain des obligations imposées aux transmetteurs d’argent. De plus, le sénateur Tim Scott a publié le texte officiel du projet de loi sur la structure du marché crypto, marquant une étape clé vers une régulation claire.

Positions contrastées sur la crypto aux États-Unis

La sénatrice Elizabeth Warren a adressé une lettre à la SEC, affirmant que les citoyens « perdront gros » si les cryptos sont intégrées aux plans de retraite 401k. Cette intervention confirme la division entre approches pro et anti-crypto au sein du gouvernement américain, à un moment où une clarification réglementaire semble imminente.

Les ETF crypto continuent d’attirer les capitaux

Le 12 janvier, les ETF spot sur Bitcoin, Ethereum, Solana et XRP ont enregistré des flux nets entrants : 116,67 millions de dollars pour le BTC, 5,04 millions pour l’ETH, 10,67 millions pour le SOL et 15,04 millions pour le XRP. Ces mouvements traduisent un intérêt institutionnel croissant, alors que Morgan Stanley a déposé trois nouvelles demandes d’ETF crypto en moins de 24 heures.

La CFTC renforce l’innovation

Le président de la CFTC, Michael Selig, a annoncé la création d’un Comité consultatif sur l’innovation, chargé de conseiller sur les technologies financières émergentes telles que l’IA et la blockchain. Les premiers membres proviendront du Conseil des CEO Innovation, soulignant une ouverture accrue des régulateurs américains envers les nouvelles technologies.

Traçabilité maximale au Nigeria

Le Nigeria a décidé de relier toutes les transactions en cryptomonnaies à des identifiants fiscaux et nationaux, rendant chaque échange traçable à une identité réelle.

Suivez les actualités crypto en temps réel sur notre groupe Telegram

Publicité

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.