Trust Wallet : un nœud Bitcoin (BTC) ne fonctionne plus – Qu’est-ce que cela signifie ?

Récemment, Trust Wallet, le portefeuille non custodial de Binance, a signalé des problèmes importants avec son nœud Bitcoin, affectant de manière significative les transactions de ses utilisateurs. Les problèmes comprennent des transactions échouées ou retardées, ainsi qu'un historique des transactions manquantes dans l'application.

La source du problème, identifiée par Trust Wallet, réside dans une hausse des transactions Bitcoin. L'entreprise derrière le portefeuille indique que l'augmentation des transactions sur Bitcoin exerce une pression importante sur les nœuds, lesquels se retrouvent en difficulté pour propager les nouvelles transactions au reste du réseau et à accéder à l'historique de la blockchain.

📢 Important BTC Node Update

Dear Trust Wallet Users,

We want to inform you that we're experiencing a BTC node issue. Here are the details:

Cause: Increased transactions per block in the Bitcoin network are putting pressure on nodes, causing instability across providers.…

— Trust Wallet (@TrustWallet) November 29, 2023