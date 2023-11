Binance : l’exchange crypto bientôt bloqué aux Philippines faute de licence

La Securities and Exchange Commission (SEC) des Philippines a émis un avertissement à l'encontre de la célèbre plateforme d'échange de cryptomonnaies Binance. La SEC a déclaré que Binance avait promu ses services sans les autorisations nécessaires. Ces développements surviennent après une série de changements à la direction de l'exchange crypto et des poursuites judiciaires aux États-Unis.

La SEC des Philippines met en garde Binance

La Securities and Exchange Commission (SEC) des Philippines a récemment annoncé que Binance, la célèbre plateforme d'échange de cryptomonnaies, a activement promu ses services sur les réseaux sociaux afin d'attirer les investisseurs philippins, sans disposer des autorisations nécessaires. La SEC souligne que Binance n'est pas enregistrée dans le pays et fonctionne sans les licences requises.

La SEC a également prévenu que toute personne faisant la promotion de Binance aux Philippines pourrait encourir des sanctions pénales selon le Code de régulation des valeurs mobilières. Les personnes ayant promu la plateforme pourraient se voir pénaliser d'une amende allant jusqu'à 5 millions de pesos philippins (environ 82 000 euros), ou une peine d'emprisonnement de 21 ans.

Un porte-parole de Binance a déclaré au média The Block :

« Nous reconnaissons et respectons la déclaration faite par la Securities and Exchange Commission (SEC) des Philippines. Chez Binance, nous nous engageons à nous aligner sur les réglementations locales applicables. Sous notre nouvelle direction, nous avons pris des mesures proactives pour répondre aux préoccupations de la SEC. »

En réponse à cet avertissement, la SEC a décidé de bloquer l'accès au site Web et aux applications de Binance dans le pays dans un délai de 3 mois, offrant ainsi aux utilisateurs locaux la possibilité de liquider et de retirer leurs fonds. De plus, la SEC aurait demandé à Google et Meta de bloquer toute publicité en ligne de Binance aux Philippines.

Beaucoup de changements à la tête de Binance

Kenneth Stern, l'ancien directeur général de Binance aux Philippines, a quitté son poste en juillet 2023 et a ensuite été remplacé par Richard Teng, un ex-fonctionnaire de l'État et désormais PDG de Binance, suite à la démission de Changpeng Zhao.

Un changement qui fait suite à l'affaire Binance, où l'entreprise et son fondateur Changpeng Zhao ont plaidé coupables à des accusations de violation des lois américaines sur la lutte contre le blanchiment d'argent.

En conséquence de son accord de plaidoyer, Zhao a démissionné de son rôle de PDG. Selon les termes de l'accord, Binance devra payer une amende de 4,3 milliards de dollars, l'une des plus importantes de l'histoire judiciaire américaine, tandis que Zhao s'acquittera d'une amende de 50 millions de dollars. Il encourt jusqu'à 10 ans de prison, mais ne devrait purger que 18 mois au maximum, selon les termes de l'accord de plaidoyer.

Le nouveau PDG de Binance, Richard Teng, a mis l'accent sur la coopération avec les régulateurs. Son objectif est de garantir que Binance reste ouverte aux Philippines, respecte les normes légales et assure la sécurité des fonds des utilisateurs.

Source : SEC des Philippines

