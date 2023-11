Changpeng Zhao quitte la présidence du conseil d'administration de Binance.US

Le compte X de Binance.US nous apprend que Changpeng Zhao, l'ex-PDG de Binance, a abandonné son rôle de président du conseil d'administration de la filiale américaine du plus grand exchange au monde en termes de volume échangé. Ce faisant, CZ ne sera plus du tout impliqué dans le processus opérationnel de l'entreprise et son intérêt dans la société sera désormais « purement économique », selon le communiqué.

