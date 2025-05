Trésorerie Bitcoin (BTC) : cette entreprise norvégienne cotée en bourse se lance à son tour

Dans la continuité des trésoreries Bitcoin (BTC), l'entreprise crypto cotée en bourse K33 entre dans la danse. Faisons le point sur ce nouvel acteur qui se laisse séduire par l'effet de mode.

K33 lance une trésorerie Bitcoin

Nous l’avons souligné hier dans cet article sur Strategy, la concurrence se fait de plus en plus présente parmi les sociétés adoptant un modèle de trésorerie Bitcoin (BTC). Mercredi, c’est K33 (ex-Arcane) qui est entré dans la course, une entreprise basée en Norvège et opérant déjà dans le secteur des cryptomonnaies, notamment à travers son exchange et K33 Research, son média d’analyses.

Pour ce faire, l’entreprise a levé 60 millions de couronnes suédoises, soit l’équivalent 5,51 millions d’euros. Notons ici qu’il est bien question de couronnes suédoises, bien qu’il s’agisse d’une société norvégienne, la maison mère de K33 étant cotée au Nasdaq First North Growth Market à Stockholm.

Sur ces 60 millions de couronnes suédoises, 25 % ont été levés en actions, alors que les 75 % restants ont été financés par le biais d’une émission d’obligations convertibles.

Pour Torbjørn Bull Jenssen, le PDG de K33, cette trésorerie Bitcoin doit marquer un tournant pour l’entreprise :

Le lancement de notre stratégie de trésorerie Bitcoin marque une étape majeure pour K33 [...]. Nous sommes convaincus que le Bitcoin deviendra un élément clé du système financier mondial. Je suis ravi de commencer à bâtir un bilan solide, adossé au Bitcoin, non seulement comme un investissement de conviction, mais surtout comme un levier stratégique pour K33, courtier leader en cryptomonnaies.

🔎 Où et comment acheter du Bitcoin (BTC) ?

Côté bourse, le titre K33 n’a pas tellement réagi à la nouvelle, perdant même 1,96 % par rapport à la veille sur la séance de mercredi. Malgré tout, l’action progresse de 38 % depuis le début de l’année, pour un prix de 0,05 couronne suédoise par action :

Cours de l’action K33 en données quotidiennes

Gagnez jusqu'à 50 € en Bitcoin en créant un compte sur SwissBorg

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Si les montants en jeu vis-à-vis de cette future réserve de BTC restent faibles, notons tout de même qu’ils représentent près de 10 % de la capitalisation de l’entreprise, K33 étant valorisée à 621,1 millions de couronnes suédoises, soit 57 millions d’euros.

Par ailleurs, précisons que si l’historique de TradingView ne permet de remonter qu’au début de l’année 2025, l’histoire boursière du groupe remonte à 2008. En effet, il s’agissait alors de l’entreprise Vertical Ventures AB, qui opérera une prise de contrôle inversée avec Arcane Crypto en 2021, permettant ainsi à cette dernière d'entrer sur les marchés financiers.

Si l’entreprise de l’époque n’a plus grand-chose à voir avec ce qu’elle est aujourd’hui, compte tenu de ses multiples transformations, son cours avait toutefois pu monter à un maximum de près de 99 500 couronnes suédoises par action en mai 2008, soit l’équivalent d’environ 10 600 euros à l’époque.

👉 Dans l’actualité également — GameStop achète un demi-milliard de dollars de Bitcoin (BTC)

De son côté, le prix du BTC affiche 107 800 dollars, en baisse de 0,9 % sur 24 heures.

Mettre en place un DCA sur Bitcoin avec Trade Republic

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Sources : Communiqué, TradingView

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital