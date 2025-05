Ce trader perd près de 100 millions de dollars en une semaine sur le Bitcoin (BTC)

La semaine dernière, nous sommes revenus sur la taille hallucinante des positions d’un trader sur l’exchange décentralisé Hyperliquid. En effet, l’intéressé se faisant appeler James Wynn parie à la hausse sur le Bitcoin (BTC). La valeur totale de son exposition, incluant l’effet de levier, a pu dépasser le milliard de dollars.

Si le BTC a effectivement battu son plus haut historique (ATH) il y a quelques jours, il reste toutefois relativement timide, et ce qui s’apparente à une simple pause sur les graphiques a pris des airs de grande déconvenue pour James Wynn. Et pour cause, ses pertes cumulées sur une semaine atteignent plus de 95,86 millions de dollars lors de l’écriture de ces lignes :

Performance de James Wynn sur 7 jours

🔎 Comment utiliser le DEX d’Hyperliquid ?

Selon le compte X de Lookonchain, le trader voit ainsi les dernières liquidations subies s’élever à 949 BTC :

James Wynn (@JamesWynnReal) just got liquidated for 949 $BTC($99.3M) as the price of $BTC dipped below $105,000.

He lost $99M+ in just one week!https://t.co/IUTpCuzWI9 pic.twitter.com/uoEqZ53Auv

— Lookonchain (@lookonchain) May 30, 2025