Tout ira bien pour Bitcoin cette année – L'analyse de Vincent Ganne

La guerre commerciale est devenue la nouvelle obsession de la Haute finance. Risque sur les marges des entreprises, risque de déclencher une seconde vague d’inflation, autant d’inquiétudes qui ont créé de la volatilité sur les actifs risqués en bourse. Selon Vincent Ganne, le risque est très faible de voir la guerre commerciale relancer l’inflation à la hausse et le cours du Bitcoin a encore beaucoup de potentiel haussier d’ici fin 2025.

« Trade war » : une seconde vague d’inflation est très peu probable

Les investisseurs ont une crainte actuellement : la relance haussière de l’inflation américaine à cause de la guerre commerciale entre les États-Unis et leurs principaux partenaires commerciaux.

Cette crainte n’est pas justifiée, du moins pas au stade actuel. Et ce, pour plusieurs raisons qui rendent très peu probable une seconde vague d’inflation US à cause de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, le Canada, le Mexique et l'Union européenne.

Tout d’abord, lors du premier mandat de Donald Trump entre 2017 et 2020, l’impact haussier sur le taux d’inflation avait été presque inexistant sur les biens, et l’inflation des services avait quant à elle reculé.

L’objectif de Donald Trump est surtout d’arriver à conclure des accords commerciaux afin d’éviter que le consommateur ne subisse des hausses de prix (droits de douane reportés de 1 mois avec Canada & Mexique et négociations en cours avec la Chine).

📈 Quelles sont les meilleures plateformes de trading de perpetuals crypto ?

Ensuite, la guerre commerciale concerne essentiellement les matières premières et biens importés, mais les services sont très peu, voire pas du tout concernés. Or, les services représentent plus de 65 % du calcul des taux d’inflation CPI et PCE.

En revanche, il y a en effet un risque sur l’inflation nominale, en particulier l’inflation de l’énergie (23 % des raffineries US travaillent avec le pétrole du Canada). Mais ici encore, ce risque haussier sur l’inflation du prix du pétrole est contrebalancé par les nouveaux records historiques continus de la production de pétrole américain et la volonté de l’Administration Trump de forer à outrance pour atteindre 28 millions de barils par jour en 3 ans.

Quant au risque sur l’inflation alimentaire et des biens industriels, il sera limité si et seulement si des accords commerciaux sont trouvés et cela ne concerne que l’inflation nominale (La Fed regarde en priorité l’inflation sous-jacente).

A noter que la prochaine mise à jour de l’inflation US aura lieu le mercredi 12 février et les indicateurs avancés sont optimistes pour une reprise de la désinflation à partir des chiffres de ce mois de février.

Ne ratez pas le bullrun, rejoignez nos experts sur Cryptoast Academy

Publicité

Taux d’inflation US (selon le PCE, indice favori de la Fed) lors du premier mandat de Trump entre 2017 et 2020

Essayez dYdX maintenant : le DEX préféré des traders crypto !

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Pour le cours du Bitcoin, le cycle haussier annuel est loin d’être terminé

Avez-vous regardé ma dernière vidéo d’analyse du cours du Bitcoin sur Cryptoast Academy ?

Vous devriez le faire si vous avez 30 minutes devant vous car je démontre par A + B que le cycle haussier de Bitcoin est loin d’être terminé pour cette année 2025.

🥇 Notre sélection des 5 meilleures plateformes de trading crypto

Ci-dessous, vous pouvez voir un tableau qui compare notre cycle actuel aux 3 cycles passés de Bitcoin, et il est très peu probable que le sommet ait été atteint à 109 000 dollars le 20 janvier dernier.

La fin du cycle haussier en cours est attendu pour le second semestre de l’année 2025.

📈 Pour obtenir mon avis de trading tous les jours sur le cours du Bitcoin, rejoignez-moi sur Cryptoast Academy !

Tableau qui compare le cycle haussier actuel (halving de 2024) aux 3 précédents cycles de l’histoire de bitcoin sur le sujet du sommet de cycle sur le plan temporel

Achetez et tradez de la crypto sur le DEX le plus performant de Solana

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital