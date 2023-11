S’il y a une chose que la communauté crypto sait faire, c’est capitaliser sur les nouvelles qui secouent l’écosystème. Un token a ainsi été créé suite à l’affaire judiciaire visant Changpeng Zhao et Binance : le CZ Coin. Ayant pris 6600% en quelques heures, il a attiré les opportunistes… Pour un temps.

« CZ Coin » un shitcoin créé suite à l’affaire Changpeng Zhao

Le token a fait son apparition sur Uniswap dans la journée d’hier, alors que l’on apprenait les condamnations initiales de Binance et Changpeng Zhao. Le CZ Coin n’a bien sûr aucun lien avec ces deux entités, il a été créé hâtivement pour capitaliser sur les nouvelles. Pour autant, les « degens » se sont comme à l’habitude précipités dessus, si l’on en croit sa progression stratosphérique en moins d’une journée, son prix à progressé jusqu'à + 140 000% en 24 heures :

Le cours du CZ Coin a bondi en l’espace de quelques heures

👉 Pour comprendre ce qu’il s’est passé – Binance : que révèle l’acte d’accusation du DOJ à l’encontre de l’exchange crypto et de Changpeng Zhao ?

Nul besoin de rappeler que ce token n’a aucun intérêt fondamental, qu’il n’est lié à aucun projet, et donc que son cours risque de s’effondrer aussi vite qu’il a grimpé lorsque quelques personnes auront pris leurs bénéfices. Un autre token lié à cette histoire a également grimpé en flèche : le TENG, qui est le nom du nouveau PDG de Binance.

Zengo : le wallet mobile ultra-sécurisé

Risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

Un marché volatil en ce moment

On rappellera aussi au passage que le cours du BNB, la cryptomonnaie native de Binance, est quant à lui en baisse depuis hier. Sur les dernières 24h, il a ainsi perdu -9.7%. Son cours risque de continuer à être influencé par les nouvelles, et par la perception publique de Binance. On rappelle en effet que l’exchange a vu près d’un milliard de dollars retiré de ses adresses depuis hier.

La morale de l’histoire, c’est bien sûr qu’il faut faire attention à la FOMO, et que la volatilité des marchés est toujours au plus haut quand de grandes affaires de ce type surviennent. Nous conseillerons donc la plus grande prudence.

Précommandez la 4e édition de notre journal papier

Source : DEXScreener, TradingView

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.