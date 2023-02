Tether (USDT) réalise 700 millions de dollars de profits en 3 mois

Alors que la période baissière que nous traversons impacte profondément les entreprises de l'industrie des cryptomonnaies, forcées de licencier leurs effectifs voire de mettre la clé sous la porte, le marché des stablecoins semble quant à lui se porter à merveille.

Tether Holdings Limited, émettrice du stablecoin USDT, a annoncé des profits assez impressionnants pour le dernier trimestre de l'année 2022. À lui seul, le premier stablecoin du marché a rapporté 700 millions de dollars de bénéfices en 3 mois. Cela représente 7,5 millions de dollars de profits chaque jour.

Ces informations nous ont été révélées dans un communiqué de Tether, partageant un rapport d'analyse d'un cabinet comptable. À date du 31 décembre, l'entreprise détenait 67 milliards de dollars d'actifs, dont 66 milliards étant l'offre en USDT.

« Après une fin d'année 2022 tumultueuse, Tether a une fois de plus prouvé sa stabilité, sa résilience et sa capacité à gérer les marchés baissiers et les cygnes noirs, se démarquant ainsi des mauvais acteurs du secteur. »