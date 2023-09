Tether recommence à faire des prêts en USDT alors qu'il s'était engagé à arrêter cette activité – Pourquoi ?

Tether, l'émetteur du stablecoin USDT, aurait repris ses activités de prêt moins d'un an après avoir annoncé leur suspension. Pourquoi Tether a-t-il décidé de proposer de nouveaux prêts, alors qu'ilcontinue de dominer le marché et d'engranger des centaines de millions de dollars de bénéfices ?

Tether recommence à prêter de l'USDT

Tether, la société émettrice de l'USDT, à savoir le stablecoin le plus capitalisé du marché, aurait finalement repris son activité de prêts moins d'un an après avoir annoncé arrêter de recourir à cette pratique.

Selon le Wall Street Journal, Tether aurait actuellement l'équivalent de 5,5 milliards de dollars de prêts actifs en USDT contre 5,3 milliards déclarés lors du deuxième trimestre de l'année 2023. Interrogée à ce sujet, une porte-parole de Tether a confirmé l'information, indiquant que ces prêts ont été effectués auprès de « clients de longue date » :

« Au cours du deuxième trimestre 2023, nous avons reçu quelques demandes de prêts à court terme de la part de clients avec lesquels nous avons cultivé des relations de longue date, et nous avons pris la décision d'accéder à ces demandes. »

Évolution de la quantité d'USDT prêtés par Tether (en milliards de dollars)

à l'époque où Tether naviguait en eaux troubles, elle avait assuré que ces prêts étaient bel et bien surcollatéralisés en dollars réels, et que les doutes provenant de diverses sources n'étaient que du FUD. Le Wall Street Journal a réitéré ses préoccupations dans son nouvel article quant à la réelle collatéralisation de l'USDT et donc de ces prêts, ce à quoi Tether a répondu publiquement :

« Toute personne ayant un minimum de compréhension des marchés financiers comprendrait comment une entreprise disposant de 3,3 milliards de dollars de capitaux propres excédentaires et en passe de réaliser un bénéfice annuel de 4 milliards de dollars compense en fait les prêts garantis et conserve ces bénéfices dans le bilan de l'entreprise. »

Alors que Tether devait arrêter de proposer des prêts en USDT cette année, la porte-parole de la société a annoncé que cela prendrait finalement fin en 2024.

À ce jour, Tether n'a toujours pas publié d'audit indépendant de ses réserves, mais a simplement effectué des attestations établies par le cabinet BDO Italia, ce qui continue de semer le doute quant à la réelle composition de ses réserves visant à assurer l'USDT.

