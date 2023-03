Tether (USDT) prévoit 700 millions de dollars de bénéfices pour le premier trimestre de cette année

Paolo Ardoino, le CTO de Tether, prévoit que l'entreprise génère environ 700 millions de dollars de bénéfices pour ce premier trimestre de l'année 2023. Autrement dit, si Tether parvenait à atteindre ce chiffre, qui est le même que celui relevé pour le dernier trimestre de l'année 2022, la société émettrice de l'USDT observerait un excédent de 1,6 milliard de dollars dans ses réserves.

En raison notamment, les déboires rencontrés par son principal concurrent Circle, la société émettrice du stablecoin USDC, dont l'ancrage au dollar a momentanément été perdu le week-end du 11 mars. La plupart des investisseurs n'ayant pas oublié les difficultés rencontrées par l'UST de Terra, ces derniers se sont ainsi tournés vers l'USDT.

Ce transfert de valeurs est d'ailleurs nettement observable sur le graphique ci-dessous :

Figure 1 - Évolution de la capitalisation boursière de l'USDT (en violet) et de l'USDC (en bleu)

Selon Bloomberg, Paolo Ardoino aurait déclaré que la plupart des réserves de Tether étaient désormais investies dans des bons du Trésor américain à court terme, quelque temps après que l'entreprise ait décidé d'abandonner les papiers commerciaux, un investissement effectivement plus risqué.

Ainsi, après avoir essuyé une certaine méfiance des investisseurs pendant plusieurs années en raison d'un manque de transparence vis-à-vis de la gestion de ses réserves, Tether semble sortir grand gagnant de cette crise. Par ailleurs, la société avait également opté pour un audit mensuel de ses réserves l'été dernier, abandonnant ainsi l'audit trimestriel qu'elle utilisait jusqu'ici.

Le CTO de Tether a également fini sa déclaration en faisant le parallèle entre Tether et la crise bancaire qui sévit :

« Tout d'abord, sérieusement, après la faillite du Credit Suisse et de toutes les autres banques, vous vous intéressez à nouveau à Tether ? Tether gagne de l'argent et les banques font faillite. Si vous devez placer de l'argent quelque part, je pense que Tether est le plus sûr de tous les choix possibles. »