Tether lance un nouveau stablecoin basé sur le peso mexicain : le MXNT

Le MXNT, un stablecoin de Tether basé sur le peso mexicain (MXN)

Annoncé hier, ce lancement permet à l’entreprise d’étoffer son offre en stablecoins. Le MXNT est adossé au peso mexicain, et il rejoint les trois autres actifs proposés par Tether. C’est-à-dire l’USDT, qui reste le stablecoin le plus capitalisé actuellement avec 73 milliards de dollars, mais aussi l’EURT pour l’euro et le CNHT pour le yuan, qui sont beaucoup moins conséquents.

Le MXNT de Tether sera proposé sur Ethereum (ETH), Tron (TRX) et Polygon (MATIC). Le communiqué précise cependant qu’il s’agit uniquement d’un lancement « initial », et que d’autres blockchains pourraient suivre.

Tether ne précise pas comment sera exactement adossé le MXNT. Pour rappel, le sujet des actifs garantissant l’USDT est au cœur de nombreux débats dans l’écosystème crypto.

Une expansion logique en Amérique latine ?

Depuis l’année dernière, l’Amérique latine se positionne de plus en plus comme un berceau d’adoption pour les cryptomonnaies. Selon une étude de Tripe A citée par Tether, 40% des entreprises du Mexique souhaiteraient adopter la blockchain et les cryptomonnaies. Ce sont en particulier les transferts internationaux qui sont ciblés.

Paolo Aordino, le directeur technique de Tether, souligne également cet ancrage local :

« Nous avons vu un essor de l’utilisation des cryptomonnaies en Amérique latine au cours de l’année passée, qui a rendu apparent le fait que nous avons besoin d’étendre nos offres. L’introduction d’un stablecoin adossé au peso va fournir une réserve de valeur pour les participants aux marchés émergents, et le Mexique en particulier. »

Tether confirme par ailleurs que le MXNT ne sera que le premier d’une liste de stablecoins adaptés aux différentes monnaies fiduciaires de cette région.

L’Amérique latine, terrain d’adoption des cryptomonnaies

Cela fait plusieurs années que certaines sociétés crypto d’ampleur ont commencé à s’intéresser à l’Amérique latine. Dès 2020, Binance ajoutait 5 devises fiat locales, et Visa avait annoncé l’année dernière qu’un habitant d’Amérique latine sur quatre souhaitait faire des achats en cryptomonnaies.

Et les nouvelles se sont enchaînées depuis. Hier, l’exchange d’ampleur Huobi annonçait l’acquisition de la plateforme latino-américaine Bitex. Chez Coinbase, des pourparlers étaient en cours en mars pour racheter 2TM, la plus grosse société crypto du Brésil, mais les négociations n’ont pas abouti.

L’adoption des cryptomonnaies, tant boudée par les grandes puissances et les régulateurs occidentaux, se fait donc assez naturellement dans des pays qui peuvent faire face à une forte inflation ou une instabilité économique. D’autres zones géographiques, comme l’Afrique, ont par ailleurs montré la même tendance.

Source : Tether, communiqué

