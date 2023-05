Tether, un « géant château de cartes » ? Son dernier rapport divise

Tether, la société émettrice de l’USDT, le stablecoin le plus important de l’écosystème en termes de capitalisation boursière devant l’USDC de Circle, vient de publier son premier rapport trimestriel relatifs à ses réserves pour le début d’année 2023.

Le rapport a été réalisé par BDO Italia, la branche italienne de BDO, le cinquième plus grand cabinet d’audit au monde derrière les Big Four. Selon le communiqué de Tether, ses réserves n’ont jamais été aussi importantes, avec un « record historique » de 2,44 milliards de dollars en excès.

Selon l’émettrice de l’USDT, chargée à travers ce rapport de démontrer sa capacité à assurer la liquidité de son stablecoin, la majorité de ses réserves sont désormais détenues en cash ou équivalent de trésorerie, ou bien en dépôts à court terme.

Aussi, pour la première fois, la société a également révélé la part de Bitcoin (BTC) et d’or dans ses réserves, qui s’élèvent respectivement à 1,5 milliard (2 % du total) et 3,4 milliards de dollars (4 % du total).

Une initiative qui, selon Paolo Ardoino, le CTO de Tether, vise à accroître la transparence de ses réserves :

👉 Découvrez les meilleures solutions pour acheter du Bitcoin sans frais

John Reed Stark, un ancien responsable de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, a fait un – long – tweet remarqué, dans lequel il prétend que Tether pourrait être « le prochain domino à tomber » :

IMHO, Tether is a Mammoth House of Cards.

Having studied markets and financial statements for 35 years, including during my 18 years as an attorney in the SEC Enforcement Division, IMHO, Tether, could be the next domino to fall. https://t.co/38SFD2fsRk

Tether, the first… pic.twitter.com/fOy3pzImbS

— John Reed Stark (@JohnReedStark) May 9, 2023