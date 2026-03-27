Tether engage KPMG pour l'audit de l'USDT en vue de son expansion aux États-Unis – Récap de la nuit du 26 au 27 mars 2026
Les marchés ont connu des secousses importantes, entre la chute du marché boursier américain et la correction de l’argent. Côté crypto, l’écosystème est marqué par des annonces fortes autour de Ripple, Tether, DefiLlama et Anthropic.
Développement institutionnel et sécurité
Ripple a déployé de nouvelles améliorations de sécurité basées sur l’intelligence artificielle pour XRP Ledger avec des tests automatisés et une équipe dédiée à la détection des failles avant la mise en production. Cette initiative accompagne la montée en puissance de Ripple en Asie-Pacifique et l’intégration du stablecoin EURCV sur son réseau.Acheter facilement la crypto XRP avec eToro
Confiance et audit dans les stablecoins
Tether a engagé KPMG comme auditeur pour ses activités aux États-Unis. Ce partenariat avec un cabinet Big Four marque une étape majeure pour l’entreprise, dans un contexte de pression réglementaire croissante et de concurrence accrue avec Circle.
Marchés traditionnels sous pression
Plus de 1 000 milliards de dollars ont été effacés du marché boursier américain hier, témoignant d’une forte tension sur les marchés financiers. Parallèlement, l’argent a chuté de près de 30 % ce mois-ci, enregistrant sa pire performance mensuelle depuis plus de 40 ans.
Position de la Fed sur une MNBC
La Réserve fédérale a confirmé qu’elle n’avait aucun plan pour créer une monnaie numérique de banque centrale (MNBC), maintenant sa position dans un contexte politique tendu.
Crypto-régulation et figures politiques
Le sénateur Tim Scott a déclaré que le projet de loi sur la structure du marché crypto bénéficiait d’un soutien bipartisan, après un échange avec Coinbase. De son côté, la sénatrice Elizabeth Warren a affirmé avoir des questions pour MrBeast au sujet de ses projets crypto, dans un contexte de clarification réglementaire aux États-Unis.Suivez les actualités crypto en temps réel sur notre groupe Telegram
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