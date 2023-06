Affaire Terra : le magot de Do Kwon saisi en Suisse ?

Des cryptomonnaies liées au projet Terra (LUNA) et à Do Kwon auraient été saisies par les autorités suisses. L’ex-PDG est actuellement emprisonné au Monténégro, en attente d’extradition.

Les autorités suisses auraient saisi 26 millions de dollars de cryptos liées à Do Kwon

Le média sud-coréen Digital Asset rapporte que les autorités suisses auraient mis la main sur une somme conséquente. 26 millions de dollars en Bitcoin (BTC) et autres cryptomonnaies auraient été saisis, dans le cadre de poursuites contre Do Kwon et Terraform Labs. La requête est venue des États-Unis, plus précisément de la Security and Exchange Commission (SEC). Pour rappel, Do Kwon est poursuivi à la fois par la justice sud-coréenne et étatsunienne. Il est actuellement en attente de jugement au Monténégro pour une affaire de faux documents d’identité.

Les fonds confisqués auraient été détenus dans la banque crypto Sygnum. Cela fait plusieurs mois que les rumeurs couraient sur un éventuel magot de Do Kwon, qui aurait été gardé par cette institution bancaire. Cette nouvelle confirme donc les faits. Mais ce ne serait apparemment pas tout. Les procureurs sud-coréens affirment en effet que l’ex-PDG de Terra disposait au total de plus de 100 millions de dollars en cryptomonnaies au moment de son arrestation.

De longues procédures à venir pour Do Kwon

Do Kwon fait face à quatre mois d’emprisonnement au Monténégro, en attendant que la Corée du Sud et les États-Unis trouvent un accord d’extradition. Il devra ensuite répondre aux accusations dans ces deux territoires. Il est probable que les juges de ces deux pays fassent un exemple de l’ex-PDG, qui est devenu le symbole d’un renouvellement de la méfiance à l’égard de l’écosystème crypto. En Corée du Sud, il pourrait subir la plus longue peine d’emprisonnement pour crime financier de l’histoire du pays.

Ce n’est par ailleurs pas la première fois que des biens et actifs appartenant à Do Kwon sont saisis. L’homme, qui s’est enrichi grâce à Terra, a vu des biens immobiliers confisqués en avril dernier. Par ailleurs, 175 millions de dollars d’actifs ont été gelés le mois dernier par un juge sud-coréen. Nous sommes encore loin de savoir si ces fonds pourront servir à compenser les victimes de l’effondrement de Terra, mais ils montrent bien la masse colossale d’actifs qui était liée à la plateforme quand elle était au sommet de son succès.

Source : Digital Asset

