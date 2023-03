Tentez de remporter des cadeaux avec CoinEx à la Paris Blockchain Week (PBW)

L'exchange de cryptomonnaies CoinEx sera présent lors de la Paris Blockchain Week (PBW) qui se déroulera au Carrousel du Louvre à Paris du 20 au 24 mars prochain. Pour célébrer l'événement, CoinEx fait gagner plusieurs lots de 500 tokens CET, alors gardez un œil sur les réseaux sociaux de la plateforme.

Cet article est écrit en partenariat avec CoinEx (en savoir plus)

CoinEx pose ses valises à la Paris Blockchain Week

Fidèle à son souhait de faire de l'écosystème des cryptomonnaies un milieu plus convivial, la plateforme d'échange de cryptomonnaies CoinEx sera présente pour l'édition 2023 de la Paris Blockchain Week (PBW).

Événement désormais incontournable du Web3, la Paris Blockchain Week avait accueilli pas moins de 10 000 personnes lors de sa précédente édition, toujours dans l'optique de rassembler les professionnels et les passionnés du secteur.

En réponse à ce succès croissant, la Paris Blockchain Week a vu les choses en grand pour son édition 2023 qui prendra place au cœur de l'emblématique Carrousel du Louvre, où des personnalités de divers milieux prendront la parole pour animer des conférences et des tables rondes.

Ce sont ainsi plus de 400 intervenants qui feront part de leurs connaissances dans les secteurs des NFT, de la blockchain, du metaverse et de l'investissement en général. Des entreprises de premier plan comme Google Cloud et Meta (anciennement Facebook) seront présentes, en plus de représentants de la bourse du Nasdaq, entre autres.

À cette occasion, vous aurez la possibilité de rencontrer les équipes de CoinEx les 22 et 23 mars prochain lors du Paris Blockchain Week Summit, et vous pourrez tenter de gagner de nombreux lots en tokens CET tout en participant à des événements organisés sur place.

En parallèle, CoinEx organise des concours et des interactions sur les réseaux sociaux afin que chacun puisse profiter de l'évènement, même de chez lui. À ce titre et afin de rester informé des dernières actualités de l'exchange, nous vous invitons à suivre CoinEx sur Twitter et sur son fil Telegram.

Découvrez le programme complet de la Paris Blockchain Week 2023

CoinEx, un exchange en pleine expansion

CoinEx, qui célébrait son 5e anniversaire il y a tout juste quelques mois, dessert désormais plus de 4 millions d'utilisateurs à travers plus de 200 pays et régions à travers le monde. Au fil des années, la plateforme a su s'adapter au marché tout en se montrant à l'écoute de ses propres clients, ce qui lui a permis de mettre en place un large panel d'outils et de services.

Aujourd'hui, CoinEx se montre extrêmement polyvalente et est à même de satisfaire tous les profils d'investisseurs. Effectivement, la plateforme propose notamment du trading au comptant et du trading sur marge, le tout avec sa propre fonctionnalité d'Automated Market Maker (AMM).

Depuis ses débuts, CoinEx a su faire preuve d'une sécurité à toute épreuve, l'exchange n'ayant à ce jour ni aucune faille ni aucun hack à déplorer. La plateforme est structurée de manière à ce que les fonds qui lui sont confiés soient en permanence assurés à minima à un ratio de 1 pour 1.

Dans le souci de proposer des produits de première qualité, les cryptomonnaies proposées par CoinEx (plus de 600 à ce jour) font également l'objet d'une sélection méticuleuse de la part de plusieurs équipes évaluant tel ou tel actif à travers un nombre de critères rigoureusement choisis.

Enfin, notez que pour célébrer son arrivée à la Paris Blockchain Week, CoinEx met en jeu des lots de 500 CET. Pour tenter votre chance, rien de plus simple, il suffit de vous inscrire à CoinEx via la page dédiée. Ce concours restera ouvert du 9 au 23 mars inclus.

Retrouvez notre tutoriel complet sur CoinEx

