Devenez ambassadeur CoinEx et percevez jusqu'à 60 % des frais de trading de vos filleuls

La plateforme CoinEx vient de lancer le CoinEx Ambassador (Futures Special Program), un programme grâce auquel des ambassadeurs recevront jusqu'à 60 % des frais de trading payés par les utilisateurs parrainés. Comment rejoindre ce programme ?

CoinEx lance un événement temporaire pour ses ambassadeurs

La plateforme d'échange de cryptomonnaies CoinEx lance un nouvel événement à destination de ses utilisateurs : le CoinEx Ambassador (Futures Special Program).

En rejoignant ce programme, vous pourrez bénéficier du trading de contrats à terme tout en percevant des commissions sur les frais de trading des utilisateurs parrainés.

Dès aujourd'hui et jusqu'au 21 octobre 2022, les ambassadeurs de CoinEx recevront jusqu'à 60 % des frais de trading payés par les utilisateurs qu'ils auront parrainés, lesquels devront créer un compte CoinEx et trader des contrats à terme via leur lien de parrainage.

Notez que le versement des 60 % de commissions de parrainage est valable pendant 3 mois à compter du jour où la demande est approuvée par CoinEx.

De plus, si un ambassadeur invite un utilisateur devenant lui-même ambassadeur, il recevra 5 % de toutes ses commissions perçues. En outre, les ambassadeurs de CoinEx pourront disposer d'autres avantages : marchandises CoinEx, cadeaux divers ou encore un fonds dédié à l'essai des contrats à terme.

Concernant les critères d'éligibilité, il faut que les demandeurs aient plus de 3 000 followers sur n'importe quel réseau social. Le programme des CoinEx est aussi ouvert aux plateformes ou à toute autre entreprise.

Comment rejoindre le programme CoinEx Ambassador ?

Pour demander à devenir ambassadeur de CoinEx, rendez-vous sur la plateforme et inscrivez-vous :

Une fois votre inscription validée, consultez la page Web dédiée au programme puis renseignez le code de référence « futures » avant de cliquer sur « Postuler maintenant ». Ensuite, remplissez le formulaire de demande afin de finaliser le processus.

Si votre candidature est approuvée, vous recevrez un mail de bienvenue de CoinEx.

Vous pourrez ainsi récupérer votre lien ou votre code de parrainage depuis l'onglet des récompenses de parrainage de votre profil. C'est ce lien et ce code que vous devrez fournir à votre communauté afin de toucher 60 % de leurs frais sur CoinEx Futures.

