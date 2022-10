CoinEx : vos frais d'achats de cryptomonnaies offerts pendant une semaine

Afin de remercier les utilisateurs de sa plateforme, CoinEx lance une semaine de frais offerts pour tout achat de cryptomonnaies via l'intermédiaire de paiement Simplex. Cette offre sera disponible jusqu'au mercredi 2 novembre 2022 et s'adresse à tous les utilisateurs de CoinEx, y compris aux nouveaux inscrits.

Cet article est écrit en partenariat avec CoinEx (en savoir plus)

CoinEx lance une semaine sans frais pour acheter des cryptomonnaies

Pendant une semaine, l'exchange de cryptomonnaies CoinEx couvre tous les frais d'achat et de vente de cryptomonnaies. Cette opération résulte d'un partenariat entre CoinEx et Simplex, l'un des fournisseurs d'infrastructure de paiement de la plateforme et spécialisé dans le change entre cryptomonnaies et monnaies fiat.

Ainsi, depuis le 26 octobre et jusqu’au 2 novembre, il est possible d'acheter vos cryptomonnaies préférées sur CoinEx sans aucuns frais en choisissant Simplex comme intermédiaire de paiement.

Il s'agit là de la dernière opération en date de CoinEx pour remercier ses utilisateurs pour leur soutien et leur confiance. Effectivement, récemment, CoinEx a également pu s'associer avec Banxa et Moonpay, des intermédiaires de paiement bien connus dans le monde des cryptomonnaies, afin d'organiser des périodes de promotion similaires.

Dans le cadre d'un partenariat conclu il y a maintenant 2 ans, les utilisateurs de CoinEx peuvent utiliser Simplex pour acheter ou vendre leurs cryptomonnaies en réglant avec Apple Pay, Visa ou Mastercard. À ce jour, Simplex permet d'acheter plus de 130 cryptomonnaies et prend en charge plus de 115 devises internationales.

👉 Retrouvez notre tutoriel complet de la plateforme CoinEx

Plus de 600 cryptomonnaies disponibles

Comment profiter de cette offre à durée limitée ?

Afin de profiter de cette offre, rendez-vous sur le site de CoinEx, puis cliquez sur « Fiat » dans la barre supérieure du site.

Dans la nouvelle fenêtre, assurez-vous de bien choisir Simplex comme intermédiaire de paiement et cliquez sur « Buy » dans la partie droite de votre écran.

Vous n'avez plus qu'à suivre les étapes indiquées par CoinEx. Notez que pour profiter des frais offerts par Simplex, vous pourrez acheter au choix de l'USDT, de l'USDC, du Bitcoin (BTC) ou de l'Ether (ETH).

Une fois vos cryptomonnaies en votre possession, vous aurez accès au trading de plus de 600 cryptos différentes sur CoinEx. Suite à une récente mise à jour, vous pouvez également voir les cryptomonnaies les plus en vogue depuis l'onglet « Aperçu des marchés ».

👉 Pour profiter de cette offre, rendez-vous sur le site de CoinEx

Plus de 600 cryptomonnaies disponibles

Réseaux sociaux & liens utiles

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.