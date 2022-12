CoinEx célèbre son 5e anniversaire et revient sur les valeurs qui lui sont chères

Pour célébrer ses 5 ans, l'exchange de cryptomonnaies CoinEx adopte un nouveau slogan en adéquation avec les valeurs qui lui sont chères. Pour l'occasion, CoinEx revient sur sa genèse et sur sa résilience à travers les années traversées, et ce avec un marché des cryptomonnaies parfois capricieux.

CoinEx célèbre ses 5 ans d'existence

Le soir de Noël, l'exchange de cryptomonnaies CoinEx soufflera ses 5 bougies, l'occasion pour lui de revenir sur les faits marquants depuis sa création et sur les valeurs qui l'animent.

Dans une période plus bousculée que jamais sur le marché des cryptomonnaies, notamment à cause des chutes en cascades de Terra (LUNA), Three Arrows Capital (3AC), Voyager Capital ou plus récemment FTX, CoinEx rappelle à quel point la résilience est un facteur essentiel dans l'écosystème.

La fin de l'année 2017 a été décisive pour le marché crypto : en seulement quelques mois, le cours du Bitcoin (BTC) a littéralement explosé, passant de 3 000 à plus de 19 000 dollars. Les initiatives dans le secteur se sont multipliées, de nombreux projets ont vu le jour et pléthore d'entrepreneurs ont tenté leur chance, parfois en essayant de créer leur propre exchange de cryptomonnaies.

Toutefois, les caprices du marché ont fait leur œuvre à travers les années, opérant une sorte de nettoyage dans ce secteur toujours en constante évolution. Ainsi, certains acteurs sont plus ou moins rapidement tombés, et d'autres ont réussi à tirer leur épingle du jeu, se constituant ainsi un solide bagage pour traverser les périodes d'incertitude.

C'est le cas de CoinEx, un exchange qui affirme aujourd'hui comme à son premier jour de création mettre l'expérience et la sécurité de ses utilisateurs au premier plan, le tout appuyé par une multitude d'outils ayant contribué à structurer la communauté CoinEx qui rassemble aujourd'hui plus de 3 millions d'utilisateurs.

La philosophie de CoinEx et sa vision pour le futur

Au fil des années et en réponse à la demande de sa communauté, CoinEx a multiplié ses services, en débutant avec les outils essentiels comme le marché spot ou le marché de dérivés, puis en agrémentant son offre de services en couvrant à la fois les contrats à terme, le trading sur marge, les monnaies fiat et la finance traditionnelle.

L'offre de cryptomonnaies disponible sur CoinEx s'est également considérablement élargie, rassemblant aujourd'hui plus de 700 cryptomonnaies.

Géographiquement parlant, CoinEx a également suscité de l'intérêt aux 4 coins du monde. D'abord exclusivement disponible en chinois et en anglais, CoinEx est désormais présent dans plus de 200 pays et régions et propose ses services dans une quinzaine de langues, dont le français.

Fort de son succès, l'exchange profite de sa 5e année d'existence pour changer de slogan, optant ainsi pour « Faciliter le trading de cryptos ». En accord avec ce dernier, CoinEx s'efforce de fournir la qualité de service nécessaire afin de se présenter comme une porte d'entrée pour les nouveaux investisseurs en cryptomonnaies.

« À l'avenir, nous avons l'intention de rendre la crypto plus accessible et d'offrir plus d'opportunités aux investisseurs traditionnels en leur proposant des produits faciles à utiliser et des services adaptés à la demande. Tout en aidant un plus grand nombre d'utilisateurs à travers le monde à rejoindre l'espace crypto, nous construirons un monde crypto plus facile et plus juste où les gens pourront trader des cryptos sans effort. »

Enfin, CoinEx affirme être là pour durer, toujours avec un seul mot d'ordre : participer activement à la création d'un univers crypto plus simple et plus convivial.

