Hack crypto : CoinEx s'est fait dérober 27 millions de dollars à travers plusieurs blockchains

Un début de mois de septembre compliqué pour les plateformes crypto : moins d'une dizaine de jours après l'attaque à 40 millions de dollars sur la plateforme de paris en ligne Stake, c'est l'exchange de cryptomonnaies CoinEx qui a subi un vol, lequel est actuellement estimé à 27 millions de dollars.

Les premières transactions suspectes ont été rapportées par Cyver Alerts, qui a conseillé à CoinEx de mettre ses fonctionnalités de dépôt et de retrait à l'arrêt :

L'attaquant a débuté ses opérations par un premier transfert de 4 947 ETH (7,94 millions de dollars), avant de transférer divers altcoins dont du DAI, du GRT, de l'UNI, du SAND, du QRT, du MKR et de nombreux autres via diverses blockchains. Tous les tokens ont été envoyés vers l'adresse 0x8bf8cd7F001D0584F98F53a3d82eD0bA498cC3dE, qui n'avait jamais servi auparavant.

Le hacker a échangé de nombreux altcoins contre de l'Ether sur le protocole décentralisé Uniswap, avant de transférer plus de 6 559 ETH (10,4 millions de dollars) à l'adresse 0x40cBe7580168d52b7FEC884120B31115c3F7E37E peu avant 21h, le même jour.

Interactions entre le premier wallet de l'attaquant et diverses adresses et protocoles

En fin de journée, CoinEx a confirmé des « retraits anormaux » provenant de plusieurs de ses hot wallets, et a également affirmé avoir « immédiatement mis en place une équipe d'enquête spéciale pour approfondir la question ».

« Les évaluations préliminaires indiquent des transactions non autorisées impliquant $ETH, $TRON et $MATIC. Le montant exact de la perte est encore en cours de détermination, et le fonds affecté ne représente qu'une très petite partie de l'actif total de CoinEx. »