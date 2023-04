CoinEx revient sur son expérience en tant que sponsor de la Paris Blockchain Week (PBW) 2023

La plateforme d'échange de cryptomonnaies CoinEx a participé en tant que sponsor majeur à la Paris Blockchain Week 2023 et revient sur cet événement désormais incontournable de l'écosystème blockchain. Ces quelques jours ont été l'occasion pour l'exchange de peaufiner ses futurs services grâce aux divers échanges effectués avec les professionnels et les passionnés de cryptomonnaies.

CoinEx, sponsor de la Paris Blockchain Week 2023

La plateforme d'échange de cryptomonnaies CoinEx est intervenue en tant que sponsor majeur lors de la Paris Blockchain Week, l'événement annuel désormais incontournable qui rassemble les professionnels et les passionnés de la blockchain dans la capitale française.

Cette 4e édition de la PBW, qui prenait place dans l'emblématique Carrousel du Louvre, a vu plus de 400 intervenants animer des conférences et des tables rondes portant sur la technologie blockchain, mais aussi sur le metaverse, les tokens non fongibles (NFT) et l'investissement de manière générale auprès de plus de 10 000 visiteurs.

Ainsi, CoinEx a participé à la Paris Blockchain Week 2023 en tant qu'exposant, mais également en tant que sponsor de premier ordre, ce qui lui a permis d'échanger intimement avec de nombreux professionnels de la blockchain, des entrepreneurs, mais aussi avec des investisseurs en cryptomonnaies.

Stand CoinEx lors de la Paris Blockchain Week 2023

Toujours dans l'optique de se rapprocher de sa communauté et d'évoluer avec les tendances du moment, cette intervention a permis à CoinEx d'étudier les innovations technologiques en parallèle des demandes des utilisateurs de l'écosystème blockchain, et ce afin de peaufiner son catalogue de produits et de poser les fondements de son développement futur.

Par ailleurs, la Paris Blockchain Week n'est qu'un des nombreux événements auxquels participe l'exchange de cryptomonnaies CoinEx, qui est intervenu à travers plus de 27 rassemblements portant sur la blockchain sur l'année 2022. En parallèle, CoinEx a également parrainé plus de 30 compétitions et événements dans plus de 200 pays et régions autour du monde, notamment la Coupe du monde de rugby à XIII de 2021.

CoinEx, un large catalogue de produits innovants

Depuis sa création 2017, CoinEx s'est montré résilient face aux nombreuses secousses qu'a pu rencontrer l'écosystème des cryptomonnaies, et ce en se concentrant sur l'évolution de ses différentes gammes de produits afin de délivrer des produits qualitatifs et répondant aux besoins de sa communauté.

Les services proposés par CoinEx démontrent une certaine polyvalence de l'exchange, qui propose, entre autres, du trading au comptant, du trading de contrats à terme, du trading sur marge, un AMM (automated market maker) ou encore des plans d'investissement automatiques et réguliers, notamment à travers la stratégie de Dollar Cost Averaging (DCA).

Ces différents services sont structurés à travers la mise en place de produits simples à prendre en main afin que CoinEx se positionne comme une plateforme conviviale pour tous les investisseurs en cryptomonnaies, et ce peu importe leur niveau. Aujourd'hui, ce sont plus de 4 millions d'utilisateurs qui ont choisi CoinEx pour toutes ces raisons.

Dans une perspective de proposer des produits à la pointe, CoinEx a agrémenté sa plateforme de plus d'une centaine de mises à jour durant l'année 2022, en parallèle de la diffusion publique de ses réserves au mois de décembre afin de respecter sa démarche de transparence.

